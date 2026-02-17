Natura e cinema: il Gran Paradiso Film Festival scalda i motori con la "Winter Preview"

Il cinema naturalistico torna protagonista ai piedi del Gran Paradiso. In un clima di grande partecipazione, lo scorso 14 febbraio Cogne ha ospitato la "Winter Preview", l'evento di lancio che ha tracciato la rotta verso la 29ma edizione del Gran Paradiso Film Festival, il terzo concorso di cinematografia wildlife più antico al mondo. Durante la serata sono state annunciate le date della 29ma edizione della manifestazione: nel 2026 il Gran Paradiso Film Festival - terzo festival di cinematografia wildlife più longevo al mondo - si svolgerà dal 27 luglio al 9 agosto.

La serata del GPFF Winter Preview ha rappresentato un momento di incontro e dialogo, nel quale le comunità del Gran Paradiso hanno assunto un ruolo centrale. E’ stata anche l’occasione per la firma del protocollo di collaborazione triennale con il Comune di Cogne e per consolidare una rete istituzionale che riconosce nel Festival un progetto culturale stabile, condiviso, radicato nel territorio e partecipato.

Il coinvolgimento del pubblico ha rappresentato infatti un momento centrale dell’evento, con l’avvio delle iscrizioni alla Giuria del Pubblico della 29ma edizione, che prevede premi per i primi iscritti, la partecipazione al Concorso Fotografico “Wild – Abitare la natura” le cui immagini contribuiranno alla grafica coordinata del Festival e le iscrizioni dei volontari, che collaboreranno alla realizzazione delle serate di proiezione e degli eventi collaterali. Per suggellare la centralità del contributo del pubblico, è stata inoltre ricordata l’iniziativa “Visioni al Centro”, che coinvolge gli spettatori nella preselezione dei film candidati e che si sta svolgendo presso i Centri Visitatori del Parco di Cogne e Rhêmes-Notre-Dame.

La serata, condotta da Luisa Vuillermoz, direttrice artistica del Gran Paradiso Film Festival, ha visto la partecipazione di numerose istituzioni: aperta da Jacques Buillet, vice presidente di Fondation Grand Paradis e rappresentante del Comune di Introd, ha visto gli interventi di Denis Truc, sindaco di Cogne, di Firmino Thérisod, sindaco di Rhêmes-Notre-Dame e di Mauro Durbano, presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, che hanno ribadito il valore di un evento culturale dalla lunga storia, apprezzato e seguito dal pubblico, pienamente coerente con la vocazione del territorio e con la missione del Parco.

Uno splendido esemplare di lince tassidermizzata ha accolto gli spettatori curiosi e interessati nella hall del cinema. L’allestimento, incentrato sulle caratteristiche del predatore e sul suo ritorno nel Parco Nazionale Gran Paradiso, ha rappresentato un’esperienza multimediale per i partecipanti, arricchita da contenuti descrittivi sui comportamenti del felino e dai video ripresi con fototrappole degli avvistamenti della lince in Valle d’Aosta.

Luigi Boitani - professore emerito di zoologia all’Università La Sapienza di Roma e presidente della Giuria Tecnica del Festival - ha dialogato con Luisa Vuillermoz, proponendo riflessioni e approfondimenti sui grandi predatori. Partendo dalla lince, felino elegantissimo, potente ed elusivo, e dalle sue possibilità di diffondersi nel territorio del Parco, il Prof. Boitani ha riproposto il tema della convivenza tra l’uomo e i grandi predatori: una storia antica nella quale la conoscenza può trasformare il conflitto in coesistenza. Grazie anche al contributo di esperti come il Prof. Boitani, tra i padri della moderna biologia della conservazione in Italia, si sviluppa un dialogo costruttivo tra scienza, istituzioni e società.

L’evento si è concluso con la proiezione del film pluripremiato alla 28ma edizione del Festival “Lions of the Skeleton Coast” di Lianne e Will Steenkamp, vincitore di Premio Stambecco d’Oro, Premio Stambecco d’Oro Junior, Premio alla Miglior Sceneggiatura (Giuria tecnica) e Premio GPFF Online, una storia straordinaria e spettacolare, capace di mostrare il significato della “cultura” per questi grandi predatori, costantemente impegnati a sopravvivere in un ambiente estremo.

Anche nella sua 29ma edizione il Gran Paradiso Film Festival 2026 richiama il suo pubblico fedele e si propone di attirare nuovi, appassionati partecipanti, accendendo i riflettori sulla ricchezza di natura e cultura delle nostre comunità.