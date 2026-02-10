Giorno del Ricordo: la Valle d’Aosta onora gli esuli con un video-racconto

Il Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

nel secondo dopoguerra, viene celebrato oggi, martedì 10 febbraio 2026.

In questa occasione, il Consiglio Valle ha realizzato un video per raccontare la vicenda degli esuli arrivati in Valle d’Aosta.

Protagonista è Lorenzo Rocchi, giovane laureato all’Università della Valle d’Aosta, che ha dedicato la sua tesi a questa pagina di storia.



Attraverso il suo lavoro di ricerca, basato sulle testimonianze dirette degli esuli e dei loro discendenti, il video restituisce uno sguardo umano e locale su una vicenda storica complessa, mettendo in luce il ruolo della Valle d’Aosta come terra di accoglienza e di nuovi inizi.



_«C’è chi è fuggito in autobus, chi in nave e chi in treno. Da Zara, da Umago, da Fiume e dalla Slovenia. Alcuni di loro sono arrivati

anche in Valle d’Aosta_ - racconta Rocchi nel video -. _Con la mia tesi volevo anche capire cosa significasse ricominciare da zero, lontano

da casa. Qui, in Valle d’Aosta, non furono allestiti campi profughi: molti trovarono lavoro, una casa e una comunità, iniziando una nuova vita nelle casermette di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta, e poi nelle case popolari.»_



Molti esuli scelsero però il silenzio. _«Hanno preferito non raccontare la loro storia_ - continua Rocchi - _per dimenticare, per non soffrire, per non essere giudicati. Eppure dai loro rari racconti emerge nostalgia per il mare, la casa, la lingua, ma anche riconoscenza per l’accoglienza ricevuta e la possibilità di voltare pagina.»_



Con questa iniziativa, spiega il Presidente del Consiglio Valle, vogliamo ricordare l’esodo giuliano-dalmata non solo come un capitolo

della storia italiana, ma anche come parte della storia della nostra comunità. Dare spazio alle testimonianze e sostenere la ricerca delle

giovani generazioni aiuta a costruire una memoria condivisa, fondata sull’ascolto e sulla consapevolezza. Per questo ringraziamo la sezione

della Valle d'Aosta dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la sua Presidente Elettra Crocetti per la collaborazione offerta nella realizzazione dell’iniziativa.



