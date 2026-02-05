Cogne, il cinema scalda l'inverno: torna il "Gran Paradiso Film Festival Winter Preview"

Mentre la perla del Gran Paradiso indossa il suo abito invernale più suggestivo, il cinema naturalistico si prepara a riaccendere i riflettori. Sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 18:00, la Maison de la Grivola di Cogne ospiterà la "Gran Paradiso Film Festival Winter Preview", l'atteso evento targato Fondation Grand Paradis che anticipa le novità dell'estate.

Durante la serata, verranno svelate ufficialmente le date della 29ª edizione del Festival, in programma tra la fine di luglio e agosto 2025. Il clou dell'appuntamento sarà la proiezione di “Lions of the Skeleton Coast” di Will e Lianne Steenkamp. La pellicola, trionfatrice dell'ultima edizione, ha conquistato lo Stambecco d’Oro raccontando l’epica lotta per la sopravvivenza di tre leonesse tra le dune e l’oceano della Namibia nella remota Skeleton Coast, adattandosi a un ambiente estremo e scoprendo strategie sorprendenti per vivere e cacciare lungo il litorale. Ne emerge la natura come autentica maestra: nella sua forza e nelle sue fragilità, offre preziose chiavi di lettura per comprendere il nostro tempo. In questo spazio di ascolto e confronto, il Gran Paradiso Film Festival si conferma un luogo privilegiato in cui accogliere e condividere tali insegnamenti.

Protagonista il pubblico

L’evento segnerà anche l'apertura ufficiale delle iscrizioni alla giuria del pubblico. Gli spettatori potranno scegliere tra diverse modalità (Gold, GPFF, CortoNatura o Online) per diventare parte attiva nella selezione dei vincitori della prossima edizione.

Inoltre, debutta quest'anno l'iniziativa “Visioni al Centro”: i visitatori dei Centri Visitatori del Parco di Cogne (dal 14 al 17 febbraio) e di Rhêmes-Notre-Dame (nei weekend fino al 29 marzo) potranno votare i film che entreranno nel Concorso Internazionale 2026. Inoltre il

sabato alle ore 16:00 e la domenica alle ore 11:00, ci saranno due appuntamenti aggiuntivi il 16 e 17 febbraio.



Ospiti e sorprese attendono la comunità e i visitatori del Gran Paradiso: un’occasione da non perdere per lasciarsi affascinare e guidare dalla Natura.



ll Gran Paradiso Film Festival è un progetto ideato da Fondation Grand Paradis in collaborazione con l’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta, con il sostegno dell’Assessorato Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta, del Ministero della Cultura, del Parco Nazionale Gran Paradiso, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, del Comune di Cogne e della Compagnia Valdostana delle Acque, con la partecipazione dei Comuni di Aymavilles, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve, della Convenzione delle Alpi e dell’Ente Progetto Natura. Technical Partner Montura, Hospitality Partner Bellevue Hotel & Spa.

L'appuntamento è gratuito e aperto a tutti, ma con prenotazione obbligatoria. Per riservare il proprio posto e consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale www.gpff.it.