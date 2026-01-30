Sempre più fiera: la Fiera di Sant’Orso risuona in musica con Fabien Lucianaz

La Fiera di Sant’Orso, cuore pulsante della cultura valdostana, torna a farsi sentire non solo tra le bancarelle, i mestieri artigiani e le Veillà, ma anche nelle note di una nuova canzone. Fabien Lucianaz, cantastorie e narratore delle tradizioni locali, presenta “Sempre più Fiera”, seguito del brano “La più Fiera” pubblicato due anni fa.

«La Fiera è qui e con essa nuove idee prendono forma – racconta Lucianaz – In questa nuova versione musicale, completamente rinnovata, ho aggiunto una strofa inedita in patois francoprovenzale. È il secondo episodio dedicato alla Millenaria fiera dell’artigianato valdostano di tradizione».

Prodotto da Momo Riva al Tde Studio, il brano non è solo musica: è una narrazione sonora che cattura l’atmosfera della Saint-Ours. Tra le risate degli artigiani, il suono delle fisarmoniche, il profumo del legno e del formaggio, e le luci tremolanti delle Veillà, “Sempre più Fiera” diventa un viaggio nel tempo e nella memoria collettiva, un invito a vivere la Fiera con tutti i sensi.

Il brano è disponibile dal 29 gennaio sul canale YouTube dell’artista e prossimamente su tutte le piattaforme di streaming, pronto a raccontare, attraverso la musica, la magia della più antica festa della Valle d’Aosta e il legame unico tra la comunità e la sua tradizione artigiana.

