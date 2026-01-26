Fisica, i segreti dell'Universo a La Thuile: tornano les "Rencontres de Physique de la Vallée d’Aoste"

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che da lunedì 2 a sabato 7 marzo 2026, al Centro Congressi dell'hotel Planibel di La Thuile è in programma la 39ma edizione delle "Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste".

Si tratta, com’è noto, di un grande evento scientifico di livello internazionale, organizzato dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche Identitarie della Regione autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che con cadenza annuale permette di fare il punto sullo stato della ricerca nel settore delle particelle elementari, i più piccoli costituenti della materia. Il Comune di La Thuile offrirà come sempre il suo sostegno all’iniziativa.

"È con piacere che ospitiamo nuovamente les Rencontres - dichiara l'Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavévaz - riconoscendo il valore degli interventi presentati da esperti di fama internazionale. Questo evento si è affermato nel corso degli anni come uno degli appuntamenti di riferimento nel settore, testimoniando la volontà della Regione autonoma Valle d'Aosta di sostenere lo sviluppo culturale e l'avanzamento della ricerca scientifica. Anche per gli studenti è un’occasione preziosa per apprezzare la bellezza della fisica e della ricerca fondamentale: un’opportunità per spingersi oltre la semplice divulgazione, senza temere la complessità".

I temi trattati, con più di 50 relazioni, avranno un focus su cosmologia, astroparticelle e sulla ricerca della materia oscura, tre aree in cui gli esperimenti stanno dando spinta per nuove osservazioni che rivoluzionano il modo in cui guardiamo il cielo e aprono nuovi capitoli sull’universo e sulla natura dei buchi neri.

Anche questa edizione si arricchisce, grazie alla collaborazione dell'INFN, di attività didattiche.

Per le scuole secondarie di 1° grado:

· sono stati messi a disposizione 15 KIT HOP-Hands on Physics realizzati da CERN, INFN e finanziati dalla Fondazione Agnelli, contenenti il materiale necessario per svolgere esperienze laboratoriali sul metodo scientifico, la pressione, la luce e l’elettricità. La giornata di formazione, che si è svolta il 10 novembre, condotta da ricercatori e ricercatrici INFN, è stata un’occasione per i docenti di sperimentare in prima persona le attività e il metodo che potranno portare in classe grazie al kit.

· verrà proposta inoltre l’attività HEPscape! Una HEPscape room ad Aosta: viaggio nei labirinti del CERN, animata da tutor INFN e dell’Università degli Studi di Padova, che si svolgerà presso il Teatro Splendor di Aosta nei giorni 4, 5 e 6 marzo dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di 2° grado:

· nella mattinata di giovedì 5 marzo, dalle ore 11.30 alle ore 13.00, presso il Teatro Splendor, viene proposta una conferenza sul tema Un laboratorio per la pace in Medio Oriente, il Sincrotone SESAME (https://sesame.org.jo/), i risultati e lo sviluppo. La conferenza è a cura della Dr.ssa Gihan Kamel, prima ricercatrice donna e ora una dei responsabili della ricerca SESAME, la prima infrastruttura di ricerca con luce di sincrotrone del Medio Oriente, sita in Giordania vicino ad Amman.

È inoltre previsto un incontro rivolto agli iscritti all’Università Valdostana della Terza età, a cura di esperti del CERN e dell’Università di Padova, sul tema Il cammino pionieristico nella scienza.



