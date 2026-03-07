45e Printemps Théâtral : le rendez-vous du théâtre populaire valdôtain est de retour

La 45e édition du Printemps Théâtral, rendez-vous printanier du théâtre populaire en francoprovençal, organisé par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) avec le soutien de la Région Autonome Vallée d’Aoste, dans le cadre de la Saison Culturelle 2025-2026, débutera le samedi 7 mars 2026 à 21h au Théâtre Splendor d’Aoste.

Au fil de huit soirées programmées jusqu’au 16 mai, quinze compagnies valdôtaines monteront sur scène pour proposer des pièces placées sous le signe de l’humour, de la tradition et de l’identité linguistique. Entre un spectacle et l’autre, chaque soirée sera animée par des musiciens, pour offrir au public une véritable fête du théâtre populaire.

Les billets sont fixés à 10 euros par personne et à 2 euros pour les jeunes de moins de 14 ans (sur présentation d’une pièce d’identité) ainsi que pour tous les membres de la FVTP. Il est également possible de souscrire un abonnement pour 4 ou 8 soirées, avec une réduction de 20 %, en écrivant à federachonvtp@gmail.com.

Les billets seront disponibles le soir même de chaque spectacle au guichet du Théâtre Splendor (rue Boniface Festaz, 82 – tél. 0165 235410) à partir de 20h. Dès la semaine prochaine, ils pourront également être achetés en ligne sur le site webtic.it (section Vallée d’Aoste – Saison Culturelle), avec une prévente ouverte jusqu’à minuit la veille de chaque représentation. Les places des spectateurs ne se présentant pas au théâtre avant 21h seront remises en vente.

« Je suis heureux de présenter la 45e édition du Printemps Théâtral et je me réjouis du retour sur scène des compagnies La Cabala d’Ayas et La Betize d’Aymavilles après quelques années d’absence – déclare Yro Porliod, président de la FVTP. Merci à toutes les compagnies, à la Région Autonome Vallée d’Aoste pour son soutien constant, à la Commune de Châtillon où se trouve notre siège, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette nouvelle édition printanière. Nous espérons attirer un public nombreux, comme l’an dernier… et pourquoi pas encore plus ! »

Calendrier

45e Printemps Théâtral

7 mars – 16 mai 2026