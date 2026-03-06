Printemps Théâtral : deuxième soirée au Théâtre Splendor entre tradition et humour

La 45e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) avec le soutien de la Région autonome Vallée d’Aoste dans le cadre de la Saison Culturelle 2025-2026, propose une nouvelle soirée dédiée au théâtre populaire valdôtain. Le rendez-vous est fixé au Théâtre Splendor samedi 14 mars à 21 heures, avec deux compagnies qui incarnent depuis longtemps la vitalité du théâtre en patois : La Compagnì dou Beufet d’Arnad et Lou Tracachemèn de Cogne. La soirée sera ponctuée de pauses musicales.

La première à monter sur scène sera La Compagnì dou Beufet, avec le spectacle « Piot ou véhtì, toujour falì ! » (Nudo o vestito, sempre fallito !), une pièce écrite collectivement par la compagnie et librement inspirée de « L’Uomo Nudo e l’Uomo in frak » de Dario Fo. La collaboration technique est assurée par Coralie Dépré, tandis que la musique et les lumières sont confiées à Yvette Noro.

Sur scène, le public retrouvera Alyson Bonin, Ephrem Bonin, Matthieu Challancin, Valentina Challancin, Coralie Dépré, Sarah Donini, Andrea Konusur, Sofia Janin, Jacques Joly, Sara Joly, Martine Cortinovis, Aline Noro, Yvette Noro et Riccardo Praduroux.

« Cette année Jacques Joly, âgé de dix-huit ans, a rejoint la compagnie et c’est toujours une excellente nouvelle quand quelqu’un souhaite s’impliquer », explique Riccardo Praduroux, président de La Compagnì dou Beufet depuis 2022. « Pour cette pièce, j’ai rappelé qu’autrefois, lorsque mon père Claudio jouait dans la troupe, la compagnie avait déjà mis en scène des œuvres de Dario Fo, un grand artiste aux idées extravagantes mais à l’écriture claire et rigoureuse. Nous avons donc choisi un texte de sa plume, en l’adaptant au temps dont nous disposions pour préparer ce Printemps. Écrire une pièce à partir de zéro est une chose, mais partir d’une base solide, comme l’œuvre qui nous a inspirés, en est une autre. Enfin, je remercie tous les Arnayot qui nous soutiennent toujours, ainsi que les membres de Lou Beufet ».

Fondée le 12 janvier 1963, La Compagnì dou Beufet a fait ses débuts à l’école primaire d’Arnad lors d’une veillée organisée par un groupe de jeunes du village, parmi lesquels Lucio Duc et Quirino Joly, avec l’aide du Comité des Traditions Valdôtaines d’Aoste. Le nom de la compagnie fait référence au beufet, la corne de bouc dans laquelle autrefois les montagnards soufflaient pour communiquer d’un mayen à l’autre. Fidèle à l’esprit communautaire, la troupe réalise elle-même textes, décors et costumes, tandis que les acteurs adoptent souvent un nom d’artiste inspiré d’anciens surnoms de famille ou de toponymes locaux.

La deuxième partie de la soirée sera confiée à Lou Tracachemèn, qui présentera « Fa trouvé na soluchón ! » (Bisogna trovare una soluzione !), une pièce écrite par Roger Savin et inspirée de faits d’actualité, traités avec humour.

Les acteurs en scène seront Fabiana Bibois, Lorella Charrance, Davide Filippini, Elisabetta Filippini, Stefano Filippini, Xavier Gérard, Fabien Guichardaz, Sébastien Guichardaz, Roger Savin, Ethan Berard et Sophie Gratton.

« L’idée de la pièce est née de faits d’actualité que nous avons dramatisés dans un contexte humoristique. Cette année, trois jeunes — Ethan Berard, Sophie Gratton et Stefano Filippini — ont rejoint la compagnie et apportent beaucoup d’enthousiasme », explique Roger Savin, auteur de la pièce et comédien pendant une quinzaine d’années au sein de la troupe. « Je remercie également nos présidents Andrea Cavagnet, Thomas Buscaglione et Francesco Foretier qui, même s’ils ne joueront pas cette fois-ci, nous aideront à installer la scène au théâtre, ainsi que Denis Truc pour la musique. L’intermède de la soirée sera assuré par nos accordéonistes et par les comédiens Fabiana Bibois, Xavier Gérard, Fabien et Sébastien Guichardaz ».

Lou Tracachemèn di Cogne al Printemps Théâtral 2025

La compagnie Lou Tracachemèn a été fondée en 1974 par un groupe de jeunes de Cogne. Son nom, qui signifie « la préoccupation », a été imaginé par la poète locale Reine Bibois en observant l’engagement et la passion des acteurs pour la réussite des spectacles. Dissoute en 1979, la troupe renaît en 1999 à l’occasion de la commémoration de la disparition de la poétesse, grâce à la volonté de plusieurs jeunes de la vallée.

Depuis 2001, Lou Tracachemèn participe régulièrement au Printemps Théâtral avec un objectif clair : préserver le patois et les traditions de la vallée de Cogne tout en faisant sourire le public, fidèle à l’esprit du groupe résumé par la devise : fare féta touit le dzor de l’en — faire la fête tous les jours de l’année. Une philosophie qui résonne dans les paroles de leur hymne : « Na bonna boutèille de vén, na bonna boucounò en compagnì, na tsensòn é na danche, l’é tot lou pi dzen ».