Les Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste :

le programme des initiatives du 27 février au 6 mars

Cette semaine marque le début des initiatives prévues dans le cadre des Journées de la Francoponie 2026, organisées par l’Assessorat de l’Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires en collaboration avec la Présidence de la Région, le Conseil de la Vallée et de nombreux partenaires régionaux.

Le programme - à partir de demain, vendredi 27 février, jusqu’à vendredi 6 mars – est le suivant :

Vendredi 27 févrie r

17h30 – Cycle de cinéma sur la Résistance « Après la nuit – Histoires de Résistance et de liberté, autrement » : « La Traversée de Paris » de Claude Autant-Lara (1956)

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

C’est le premier rendez-vous d’une série de six films qui explorent la Résistance, la Libération et la Shoah avec des approches variées, mêlant légèreté et gravité tout en respectant l’Histoire. L’objectif est de raconter des événements complexes à travers le cinéma, en combinant réflexion et divertissement, et d’offrir au public une perspective originale et accessible. Activité organisée par Alliance Française Vallée d’Aoste en collaboration avec l’Institut d’histoire de la Résistance et de la Société contemporaine en Vallée d’Aoste.

Entrée libre.

20h30 – Spectacle de théâtre « La ligne Rose » de et avec Odile Blanchet et Bérénice Boccara et Sana Puis

Théâtre Splendor, Aoste

Paris. Les Années folles. Trois opératrices de téléphone. Marthe se voit déjà vieille fille. Denise joue les oiseaux de nuit. Quant à Jeanne, elle démarre une nouvelle vie. La rencontre des trois demoiselles fait des étincelles surtout lorsqu’elles se retrouvent à créer un service inédit : donner du plaisir aux hommes, par le simple son de leurs voix !

Dans le cadre de la Saison Culturelle. Entrée payante.

Mercredi 4 mars

18h - Seule en scène « Le Radeau de la Méduse » de Alexandre Delimoges et avec Anne Cangelosi

Théâtre Splendor, Aoste

Sous les traits d’une conférencière la moins ennuyeuse du monde, tantôt ludique tantôt grave, revivez les bouleversements artistiques et politiques du début du XIXème siècle. Découvrez les secrets de ce gigantesque tableau du Louvre, qui a marqué nos esprits lorsque nous l’avons découvert nous-mêmes pour la première fois. En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile « Le Radeau de la Méduse » et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique. Il devient le maître du romantisme comme Hugo avec ses « Misérables ». Il critique la Restauration et son nouveau roi Louis XVIII, obligeant celui-ci à prendre position.

Activité organisée par la Structure Activités Culturelles.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Informations et réservation : Tél. 0165 32778 - Courriel : attivita-culturali@regione.vda.it

20h30 - Conférence « Le français valdôtain en contact et en contexte(s) »

Salle de conférences BCC, Aoste

La rencontre sera consacrée aux spécificités linguistiques du français valdôtain en contact avec l’italien et le francoprovençal, en mettant en lumière tant l’usage régulier des valdôtainismes que les phénomènes d’alternance codique, à travers l’analyse de textes journalistiques et littéraires. Elle abordera également, à l’attention des professionnels de l’information, la distinction entre le français valdôtain parlé et écrit, à partir de l’étude de textes littéraires et juridiques en français valdôtain. Bien que caractérisée par une forme soignée et normée, la langue écrite valdôtaine présente en effet des régionalismes de différentes natures. La partie scientifique sera confiée à Kamilla Kurbanova- Ilyutko, Docteure ès lettres et Maîtresse de conférences au Département de linguistique française, Faculté des Lettres, Université d’État Lomonossov de Moscou. Elle est membre de l’Association des sociolinguistes russes, du Réseau Francophone de Sociolinguistique (RFS) et membre correspondant étranger du Cercle Richelieu Senghor à Paris. La présentation sera assurée par Joseph Rivolin, historien et journaliste valdôtain. Activité organisée par Alliance Française Vallée d’Aoste en collaboration avec l’Ordre des Journalistes de la Vallée d’Aoste.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Jeudi 5 mars

17h – Visite guidée à l’exposition « Grigory Gluckman »

Musée Archéologique Régional, Aoste

La visite a pour but d’illustrer la peinture de ce grand artiste, actif à Paris dans les années 1930, dont c’est la première exposition en Italie.

Activité organisée par la Structure Expositions et promotion de l’identité culturelle.

Entrée libre. Informations et réservation: Tél 0165-27590

Vendredi 6 mars

17h30 – Visites guidées

Palais Roncas, Aoste

Le palais du XVIIe siècle le mieux conservé et le plus représentatif de la ville ouvre ses portes pour présenter un cycle de fresques exceptionnel, qui incarne l’art de cette époque et transporte les visiteurs dans un voyage à travers les couleurs, les mythes et les personnages fantastiques. Avec le soutien des élèves du lycée Corrado Gex d’Aoste, dans le cadre du programme d’alternance scolaire-travail. Activité organisée par la Structure Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Informations et réservation : Tél. 0165 275902