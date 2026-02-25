MAV, marzo mese dell’artigianato: laboratori per tutte le età tra Fénis e Aosta

Un marzo nel segno della manualità e della tradizione. Il MAV - Museo dell'Artigianato Valdostano lancia il nuovo calendario di attività, sdoppiando l'offerta tra la sede storica di Fénis e il polo educativo SpaziØrsoEdu di Aosta. Un programma trasversale che punta a coinvolgere le famiglie valdostane nella scoperta dei materiali locali: legno, lana e salice.

Attività artigianali per tutte le età, pensate per far scoprire la creatività, la manualità, le tecniche e i materiali dell’artigianato valdostano.

· Attività per bambini 0-3 anni allo SpaziØrsoEdu

Il risveglio della natura

Tutti i venerdì pomeriggio di marzo lo SpaziØrsoEdu propone laboratori ed esperienze sensoriali per i più piccoli. Attraverso il contatto con legno, lana e terra, i bambini sono guidati in attività tattili e manuali pensate per stimolare curiosità, percezione e motricità, tra storie, colori e materiali.

SpaziØrsoEdu è un nuovo spazio educativo–esperienziale dedicato ai bambini dai 0 ai 3 anni e alle loro famiglie.

· Attività per bambini dai 3 ai 12 anni al MAV

Trame di salice

Mercoledì 4, 11 e 18 marzo il museo propone un laboratorio pratico che introduce i bambini all’arte dell’intreccio. Dopo la visita al museo, alla scoperta della filiera e della stagionalità della vannerie, i partecipanti imparano a lavorare i rami fino a creare il proprio manufatto: un piccolo cestino in salice. L’attività stimola coordinazione, concentrazione e creatività, valorizzando il contatto diretto con i materiali del territorio.

A spasso con il tatà

Sabato 21 marzo nella Falegnameria Didattica, un vero e proprio laboratorio a misura di bambino con seghe, trapani e martelli, i bambini imparano a lavorare il legno come veri artigiani per creare un piccolo tatà, cavallo di legno con le ruote, giocattolo della tradizione artigianale valdostana.

Falegnameria in libertà

Venerdì 25 marzo i piccoli “falegnami per un giorno” potranno realizzare liberamente l’oggetto dei propri sogni, accompagnati da un operatore esperto. L’attività consente di affrontare in sicurezza le diverse fasi della lavorazione del legno – dalla progettazione alla realizzazione finale – utilizzando seghe, martelli, raspe e trapani.

· Attività per ragazzi dagli 11 ai 16 anni allo SpaziØrsoEdu

PaperPOP

Sabato 7 marzo e tutti i martedì e i giovedì pomeriggio del mese i ragazzi realizzeranno sculture di carta uniche, dando volume alla carta attraverso tagli e incastri, sperimentando la tridimensionalità con creatività e manualità, insieme a I Tridimensionati. Un’occasione unica per giocare con la creatività e creare oggetti unici!

· Attività per adulti al MAV

Workshop di vannerie con l’artigiano Manuel Giovianazzo

Sabato 28 marzo il MAV propone un laboratorio per adulti dedicato alla vannerie, l’antica arte dell’intreccio. Il workshop sarà l’occasione per conoscere le caratteristiche del legno e le tecniche di intreccio e per realizzare un piccolo cesto in salice sotto la guida dell’esperto.