Journées de la Francophonie 2026 : la Résistance s’invite à l’écran avec le cycle « Après la nuit »

Inscrit dans le cadre des Journées de la Francophonie 2026, le cycle cinématographique _Après la nuit – Histoires de résistance et de liberté, autrement_ s’ouvre vendredi 27 février à 17 h 45 à la bibliothèque « Bruno Salvadori » d’Aoste avec la projection de "La Traversée de Paris" de Claude Autant-Lara.



Organisé par l’Alliance Française de la Vallée d'Aoste, avec le patronage de l’Institut d’histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste et le soutien du Comité pour les célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie, le cycle réunit six films consacrés à la guerre, à l’occupation et à la liberté, abordés à travers le registre de la comédie. Le choix peut surprendre, mais il repose sur une intuition forte : l’humour, loin d’édulcorer l’histoire, en révèle souvent les contradictions les plus aiguës. La Résistance y apparaît dans sa dimension la plus humaine, faite de peur, d’astuce, de dignité et de décisions ordinaires prises sous contrainte.



Le film d’ouverture, situé dans le Paris occupé de 1942, suit la traversée nocturne de deux hommes chargés de transporter clandestinement de la viande destinée au marché noir pendant le couvre-feu. Entre ironie mordante et tension morale, le film met à nu

les fragilités d’une société sous occupation.



Le cycle se poursuivra jeudi 26 mars avec La Vache et le Prisonnier de Henri Verneuil, vendredi 24 avril avec Mais où est donc passée la

septième compagnie? de Robert Lamoureux, vendredi 29 mai avec L’As des as de Gérard Oury, vendredi 26 juin avec Train de vie de Radu

Mihaileanu, et s’achèvera vendredi 31 juillet avec Les Héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar.

