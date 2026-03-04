La Vallée d’Aoste au cœur de la Francophonie : le Président Stefano Aggravi en mission à Monaco

Le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, a pris part, les 2 et 3 mars 2026 en Principauté de Monaco, à la réunion du Réseau des jeunes parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.



Il s’agissait de sa première participation à un rendez-vous interparlementaire de la Francophonie depuis son élection à la Présidence du Conseil, marquant ainsi la volonté d'inscrire son mandat dans une dynamique d’ouverture internationale et de coopération renforcée.



Créé en 2018, le Réseau des jeunes parlementaires vise à favoriser l’implication des nouvelles générations dans les travaux de l’Apf

et à promouvoir une Francophonie active, tournée vers l’avenir. Accueillis au Conseil national de Monaco, les travaux ont notamment mis

en lumière l’importance de l’engagement civique des jeunes, l’innovation institutionnelle et le renforcement des liens entre les territoires.



«Cette première participation à la réunion du Réseau des jeunes parlementaires de l’Apf revêt pour moi une signification particulière - déclare le Président Stefano Aggravi. Grâce à une relation historique, culturelle et institutionnelle solidement structurée avec la Francophonie, la Vallée d’Aoste dispose d’un siège au sein de l’Apf, au même titre que les parlements nationaux, ce qui témoigne de sa place reconnue et active dans l'espace francophone. La Francophonie n’est pas seulement un espace linguistique: elle constitue également un véritable forum diplomatique et un instrument stratégique de coopération entre États et réalités institutionnelles différentes, mais proches par les défis et les problématiques qu’elles partagent. Notre engagement sera résolu et constructif, en passant aussi par la jeunesse: je pense à l’implication du Conseil des jeunes valdôtains, avec lequel une collaboration fructueuse a été entamée.»

