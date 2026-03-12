Le patois remonte sur scène au Printemps Théâtral. Samedi 21 mars au Théâtre Splendor d’Aoste, troisième soirée de la 45e édition avec les compagnies Le Gantaléi de Valgrisenche et La Cabala de Ayas

Le Printemps Théâtral, l’une des manifestations les plus anciennes et emblématiques de la scène culturelle valdôtaine, entre dans le vif de sa 45e édition. La rassegna, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) avec le soutien de la Région autonome Vallée d’Aoste dans le cadre de la Saison Culturelle 2025-2026, propose samedi 21 mars à 21 heures au Théâtre Splendor d’Aoste la troisième soirée de son programme.

Les protagonistes seront deux compagnies qui incarnent parfaitement l’esprit du théâtre populaire valdôtain : Le Gantaléi de Valgrisenche et La Cabala de Ayas, avec des spectacles accompagnés de pauses musicales qui rythmeront la soirée.

Le Gantaléi de Valgrisenche

« Su é ba pe lo Col-dou-Mon » (Su e giù per il Col du Mont)

La soirée s’ouvrira avec la compagnie Le Gantaléi, qui présentera la pièce « Su é ba pe lo Col-dou-Mon », écrite par Margherita Angeli et Laura Gerbelle.

L’histoire se déroule à la fin du XIXe siècle dans la région du Col du Mont, lieu de passages et de rencontres entre vallées et frontières. La pièce mêle contrebandiers, ramoneurs et histoires d’amour, dans un récit qui s’inspire de la mémoire et des traditions de la montagne valdôtaine.

La présentation sera assurée par Adolfo Usel, avec musique et montage photographique de Bruno Béthaz et lumières de Rudy Viérin.

Sur scène : Roberto Barrel, Clément Barrel, Yannick Béthaz, Mario Béthaz, Mauro Béthaz, Annalisa Bois, Tiziana Bois, Enrica Bovard, Benoît Gerbelle et Diego Usel.

Cette année, la compagnie accueille également deux très jeunes interprètes.

« Les très jeunes Clément et Yannick feront leur début sur scène – explique Roberto Barrel, président de la compagnie depuis sa création –. C’est une bonne chose pour l’avenir du groupe et j’espère qu’ils seront une source d’inspiration pour d’autres jeunes. Comme d’habitude, nous aimons mettre en scène des histoires d’autrefois de notre pays afin d’en préserver la mémoire ».

La compagnie Le Gantaléi est née en 2002 à l’initiative de Margherita Angeli et Laura Gerbelle, qui travaillaient alors avec les enfants de l’école. Son nom signifie littéralement « celui qui ne veut jamais mourir », un éternel enfant. Le groupe débute au Printemps Théâtral en 2004 et a remporté plusieurs Prix Magui Maquignaz (2015, 2016, 2017 et 2018). Les spectacles sont volontairement légers et amusants, car, disent les membres de la compagnie, « pour pleurer, on a toujours le temps ».

La Cabala de Ayas

« La chance l’à li galésón rouza » (La fortuna ha le mutande rosa)

La seconde partie de la soirée sera confiée à la compagnie La Cabala, qui présentera la comédie « La chance l’à li galésón rouza », écrite par Valentino Follioley.

L’histoire, volontairement surréelle, met en scène un protagoniste convaincu que la chance arrive… en portant un slip rose. De cette idée naît une comédie faite de situations improbables et d’épisodes inspirés du quotidien.

Sur scène : Laura Follioley, Noemi Follioley, Valentino Follioley, Donato Fosson, Barbara Fournier, Patrizia Frachey, Adriana Giulio, Aline Obert et Claudio Obert.

« Après notre dernière participation au Printemps en 2019, nous revenons enfin sur scène avec cette pièce que nous avions déjà préparée pour l’édition 2020, puis la pandémie est arrivée – explique Valentino Follioley, président de la compagnie –. Pour le titre, je me suis inspiré de la chanson du même nom de Cochi e Renato, pour développer une comédie particulière et très amusante, née en rassemblant des épisodes du quotidien qui m’ont marqué au fil du temps ».

La soirée marquera également les débuts de Adriana Giulio et Donato Fosson, qui ont récemment rejoint la compagnie.

La troupe La Cabala est née à la suite d’un cours de patois où un groupe d’amis a commencé à faire du théâtre par pur plaisir. Elle débute le 5 octobre 2013 à Saint-Marcel lors de la Fita di Téatro. L’année suivante, elle rejoint la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro et participe pour la première fois au Printemps Théâtral en 2016 avec la pièce « Pericle en galesson », remportant alors le Prix Magui Maquignaz réservé aux nouvelles compagnies.

Le Printemps Théâtral continue ainsi de représenter un espace précieux pour la transmission du patois et des traditions populaires, tout en offrant une scène où les nouvelles générations peuvent découvrir et pratiquer le théâtre.

Un parcours qui se poursuit après la soirée du 14 mars 2026, lorsque sont montées sur scène La Compagni dou Beufet de Arnad et Lou Tracachemèn de Cogne, confirmant une fois de plus la vitalité du théâtre populaire valdôtain.

Les billets (10 euros par personne et 2 euros pour les membres de la FVTP et pour les jeunes jusqu’à 14 ans, sur présentation d’une pièce d’identité) sont disponibles le soir de chaque spectacle à la billetterie du Théâtre Splendor (via Boniface Festaz 82 – tél. 0165 235410) à partir de 20 heures, ou sur le site webtic.it (section Vallée d’Aoste – Saison Culturelle), avec une dernière prévente possible jusqu’à minuit la veille de chaque soirée.

Les places des spectateurs qui ne se présenteront pas au théâtre avant 21 heures seront remises en vente.

Il est également possible de s’abonner à 4 spectacles avec une réduction de 20 %, en écrivant à federachonvtp@gmail.com.