San Lorenzo, l'arte di Chicco Margaroli si svela: al via le visite guidate con gli artisti

Entrare nel cuore della metamorfosi guidati da chi l'ha creata. La chiesa di San Lorenzo, in piazza Sant’Orso, apre le porte a un ciclo di appuntamenti speciali per la mostra “Chicco Margaroli. Ad Atto”. L’Assessorato regionale alla Cultura ha infatti annunciato che gli artisti Chicco Margaroli e Andrea Carlotto accompagneranno personalmente il pubblico alla scoperta delle loro opere.

L’appuntamento è fissato per i weekend di sabato 14 e domenica 15 marzo, e ancora sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Per ogni giornata sono previsti due turni, alle ore 11:00 e alle ore 16:00. Un’occasione unica per approfondire il tema dell’adattamento degli esseri viventi e il dialogo tra arte e natura senza bisogno di prenotazione e a ingresso gratuito.

Oltre alle visite, il calendario si arricchisce sabato 28 marzo, alle 16:30, con l’incontro condotto dalla psichiatra Elisabetta Coralli. Un momento di riflessione sulle "radici biologiche e simboliche" dell'arte, intesa come ponte tra corpo e cosmo, alla presenza degli stessi autori.

Il progetto non si esaurisce ad Aosta. Grazie alla collaborazione con il Museo regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan, il castello di Saint-Pierre ospita la video installazione Ri.Cerca. Qui, ogni venerdì pomeriggio (nei turni delle 14:30, 15:30 e 16:30), i visitatori potranno osservare dal vivo, tramite microscopio, i microrganismi acquatici e il leggendario tardigrado.



La mostra in San Lorenzo è visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica (10-13 / 15-18). Per informazioni è possibile contattare la sede espositiva al numero 0165.238127 o la Soprintendenza allo 0165.275937.



