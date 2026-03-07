 / CULTURA

CULTURA | 07 marzo 2026, 09:30

San Lorenzo, l'arte di Chicco Margaroli si svela: al via le visite guidate con gli artisti

Quattro giornate alla scoperta della mostra "Ad Atto". Il 28 marzo incontro speciale con la psicoterapeuta Elisabetta Coralli.

Entrare nel cuore della metamorfosi guidati da chi l'ha creata. La chiesa di San Lorenzo, in piazza Sant’Orso, apre le porte a un ciclo di appuntamenti speciali per la mostra “Chicco Margaroli. Ad Atto”. L’Assessorato regionale alla Cultura ha infatti annunciato che gli artisti Chicco Margaroli e Andrea Carlotto accompagneranno personalmente il pubblico alla scoperta delle loro opere. 

L’appuntamento è fissato per i weekend di sabato 14 e domenica 15 marzo, e ancora sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Per ogni giornata sono previsti due turni, alle ore 11:00 e alle ore 16:00. Un’occasione unica per approfondire il tema dell’adattamento degli esseri viventi e il dialogo tra arte e natura senza bisogno di prenotazione e a ingresso gratuito.

Oltre alle visite, il calendario si arricchisce sabato 28 marzo, alle 16:30, con l’incontro condotto dalla psichiatra Elisabetta Coralli. Un momento di riflessione sulle "radici biologiche e simboliche" dell'arte, intesa come ponte tra corpo e cosmo, alla presenza degli stessi autori.

Il progetto non si esaurisce ad Aosta. Grazie alla collaborazione con il Museo regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan, il castello di Saint-Pierre ospita la video installazione Ri.Cerca. Qui, ogni venerdì pomeriggio (nei turni delle 14:30, 15:30 e 16:30), i visitatori potranno osservare dal vivo, tramite microscopio, i microrganismi acquatici e il leggendario tardigrado.

La mostra in San Lorenzo è visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica (10-13 / 15-18). Per informazioni è possibile contattare la sede espositiva al numero 0165.238127 o la Soprintendenza allo 0165.275937.

red

