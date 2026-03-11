Il "talent" degli scrittori arriva ad Aosta: 60 secondi per convincere la giuria

La caccia al prossimo talento letterario fa tappa in Valle d’Aosta. Giovedì 12 marzo 2026, alle ore 18:00, la sala conferenze della Biblioteca regionale "Bruno Salvadori" si trasformerà nel palcoscenico di Incipit Offresi, il primo talent itinerante dedicato agli aspiranti scrittori.



L'appuntamento, presentato da Nicole Dubois con l'accompagnamento musicale di Enrico Messina, vedrà sfidarsi aspiranti autori attraverso la lettura dei propri incipit: 60 secondi per conquistare il pubblico in sala, con il vincitore di tappa che si aggiudica un buono libro da 50 euro e l'accesso alle semifinali, in vista della finale nazionale di giugno 2026.



A differenza dei concorsi letterari tradizionali, il pubblico avrà un ruolo attivo. I cittadini presenti in sala potranno infatti far parte della giuria popolare e votare i propri incipit preferiti. La partecipazione come spettatore e giurato è libera e non richiede prenotazione.



La tappa valdostana è co-organizzata dalla Biblioteca regionale "Bruno Salvadori" nell'ambito di un'iniziativa ideata e promossa dalla

Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte.

