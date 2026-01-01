Annunciata la longlist della seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che sono stati selezionati i titoli della longlist della seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta. Il riconoscimento, nato per valorizzare la narrativa italiana contemporanea di qualità, prosegue così il suo percorso verso l’annuncio dei finalisti, previsto nei prossimi mesi.

Selezionati tra le opere proposte dalle case editrici e quelle segnalate dalla Giuria, i titoli della longlist raccontano, ciascuno con il proprio passo e la propria lingua, ciò che spesso resta ai margini: le fratture, le soglie, le zone d’ombra e di passaggio. È proprio in questi territori che il Premio Letterario Valle d’Aosta sceglie di collocarsi, come spazio di ascolto e di orientamento all’interno di un panorama editoriale sempre più vasto e complesso.

La selezione è stata curata dalla Giuria presieduta da Paolo Giordano, affiancato da Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci, che hanno lavorato con attenzione alle scritture capaci di aprire nuove prospettive e di dialogare con lettrici e lettori di oggi.

I titoli selezionati per la longlist della seconda edizione sono:

Donnaregina, Teresa Ciabatti – Mondadori Sfinge, Gabriele Di Fronzo – Einaudi La stagione che non c’era, Elvira Mujčić – Guanda Prima dell’alba, Giancarlo Pastore – Marsilio Lo sbilico, Alcide Pierantozzi – Einaudi 8.6 gradi di separazione, Giulia Scomazzon – Nottetempo Acqua sporca, Nadeesha Uyangoda – Einaudi Ragazzo, Zuzu – Coconino Press

"I titoli selezionati hanno ricevuto l'apprezzamento unanime della nostra giuria. In un premio consacrato all'idea del confine, e soprattutto al suo superamento, siamo felici di presentare una rosa di titoli che dall'Italia ci trasportano in Sri Lanka, in Cina, nei Balcani. A testimonianza di come il romanzo non rinunci ad aprirsi, anche in un mondo sempre più propenso alla chiusura. Ma le barriere attraversate in questi libri non sono solo geografiche. Altrettanto spesso sono psichiche, interiori. O formali: una graphic novel viene infatti accostata a pieno titolo ai romanzi scelti. Nella seconda edizione del Premio, siamo certi di offrire ai lettori e alle lettrici della Valle d'Aosta che vorranno esplorare questa lista un viaggio sorprendente e memorabile" – commenta il Presidente di Giuria Paolo Giordano.

Nei prossimi mesi la Giuria di selezione proseguirà i lavori di valutazione; l’annuncio dei finalisti sarà comunicato come previsto dal Regolamento nel mese di marzo, mentre la cerimonia di premiazione si terrà ad Aosta l’11 aprile 2026. Anche quest’anno il Premio sarà accompagnato da incontri pubblici e momenti di dialogo con gli autori, pensati per coinvolgere lettrici e lettori e valorizzare il territorio.

La Giuria individuerà inoltre le due opere destinatarie delle menzioni speciali: quella per la saggistica dedicata al tema del confine e quella per l’opera prima.

L’Assessorato comunica inoltre che sono aperte da oggi le candidature per far parte della giuria popolare il cui compito sarà quello di assegnare una menzione speciale a un’opera tra le 3 finaliste identificate dalla Giuria di selezione. La giuria popolare è composta da 100 grandi lettori del territorio valdostano, scelti tra esponenti del mondo culturale locale, i gruppi di lettura del Sistema bibliotecario regionale e delle librerie presenti in Valle d’Aosta e gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado. Le persone interessate a candidarsi possono farlo compilando, entro il 13 febbraio prossimo, il form pubblicato sul sito del Premio Letterario. Le candidature verranno accettate nel limite dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni:

Segreteria organizzativa del Premio Letterario Valle d’Aosta

Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie – Struttura Attività culturali

1, Place Pierre-Léonard Roncas – 11100 Aosta

Tel. 0165 274385

premioletterario@regione.vda.it