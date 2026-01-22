Solidarietà al quadrato: il successo di "Donatori²" premia la creatività e l'altruismo dei giovani valdostani

Quando la solidarietà si moltiplica, il risultato è un messaggio potente che arriva dritto al cuore della comunità. Si è conclusa con grande entusiasmo la premiazione di “Donatori²”, il concorso nato dalla sinergia tra i Giovani AVIS Valle d’Aosta e i Giovani Volontari del Soccorso della Valpelline.

Il nome dell'iniziativa racchiude una doppia missione: celebrare il dono del sangue e quello del tempo. Due realtà diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: promuovere l’altruismo tra i coetanei e sensibilizzare i cittadini sui gesti fondamentali per la cura degli altri.

L’iniziativa, realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ha visto i giovani artisti sfidarsi a colpi di creatività.

Ad aggiudicarsi il primo gradino del podio è stato Claudio Di Bernardo con l’opera “In un segno di pace”, seguito da Varvara Kislova con “La donazione nel Mondo” e da Marco Scarfò, terzo con “Donare fa bene al mondo”. Un riconoscimento è andato inoltre a Mila Viérin, vincitrice del premio a sorteggio con il disegno “Da cuore nasce cuore”.

Non si è trattato solo di una competizione artistica, ma di un viaggio nel mondo del volontariato raccontato attraverso tratti e colori.

Il concorso ha coinvolto giovani artisti valdostani e non, invitandoli a raccontare con il linguaggio del disegno il valore del dono del sangue e del tempo, due gesti semplici ma fondamentali per prendersi cura degli altri e della propria comunità.



