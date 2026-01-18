Ci sono fotografie che non cercano l’eccezionale, ma lo rivelano. “L’ombra sulla strada si congela”, lo scatto firmato da Maurizio Moncada, nasce lungo una strada di campagna che corre parallela all’autostrada Aosta-Torino, ai margini di prati imbiancati dalla brina lungo la Dora Baltea. Un luogo qualunque, attraversato ogni giorno senza pensarci, che diventa improvvisamente scena e linguaggio.

Il soggetto è una semplice staccionata: paletti verticali di sostegno e assi orizzontali che delimitano il ciglio della strada. Nulla di più ordinario. Eppure è proprio da questa semplicità che prende forma l’immagine. La luce radente del mattino proietta l’ombra della staccionata sul terreno ghiacciato, scolpendo una sequenza regolare di rettangoli. Un disegno netto, quasi architettonico, che sembra inciso più che proiettato.

La brina, carica e luminosa, amplifica il contrasto e rende l’ombra materica, come se si fosse davvero congelata sul suolo. I paletti diventano linee, i legni orizzontali si trasformano in confini, la strada smette di essere semplice infrastruttura e si fa superficie di lettura. L’ombra non accompagna l’oggetto: lo reinventa.

Moncada coglie così un attimo fragile e irripetibile, in cui luce, freddo e geometria si incontrano. È una fotografia silenziosa, priva di presenza umana, eppure densissima. Racconta il dialogo sottile tra paesaggio rurale e grandi assi di comunicazione, tra natura e intervento umano, tra ciò che resta sullo sfondo e ciò che corre veloce poco più in là, sull’autostrada.

“L’ombra sulla strada si congela” è uno scatto che invita a rallentare lo sguardo, a fermarsi su ciò che normalmente scivola via. Una fotografia che non grida, ma resta. Come certe mattine d’inverno, quando anche le ombre sembrano avere peso e memoria.