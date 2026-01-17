Forte di Bard: al via il nuovo percorso "La Valle d’Aosta, terra di frontiera e di Resistenza"

L’Associazione Forte di Bard lancia nel 2026 un percorso guidato all’interno del Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere dal titolo “La Valle d’Aosta, terra di frontiera e di Resistenza”.

La visita propone un itinerario intenso che a partire dallo sviluppo delle fortificazioni, arriva a esplorare comele Alpi siano state terre di confine e teatro di guerra e libertà con attenzione anche al secondo dopoguerra che ha portato la Regione Valle d’Aosta ad essere protagonista di un’autonomia politica e culturale che dura ancora oggi.

Il primo appuntamento è programmato per martedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, che ricorda le vittime dell’Olocausto e dello sterminio nazista. Gli appuntamenti successivi toccano altre importanti ricorrenze:

martedì 10 febbraio, Giornata delle vittime delle Foibe;

giovedì 26 febbraio, Anniversario dell’Autonomia;

sabato 25 aprile, Festa della Liberazione;

mercoledì 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La prenotazione alle visite – che si terranno tutte alle ore 15.00 - è obbligatoria:

prenotazioni@fortedibard.it – T. 0125 833811.

Il costo di adesione è di 5,00 euro, comprensivo di ingresso al Museo delle Fortificazioni.

Il percorso è disponibile tutto l’anno per gruppi e scuole.

Per informazioni contattare: prenotazioni@fortedibard.it