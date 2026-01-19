Pont-Saint-Martin: il 22 gennaio una mattinata di letture ad alta voce

Giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 10.00 presso la Biblioteca Comunale la Commissione di gestione della Biblioteca comunale M. Capra e dall’Amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin invitano a “LETTURE AD ALTA VOCE” una mattinata di ascolto di letture ad alta voce aperta a tutti.

L’iniziativa si svolge in forza della collaborazione con il CRV Centro Riabilitazione Visiva di Ivrea e si è già realizzata nel mese giugno grazie alla disponibilità di donatori di voce, volontari che prestano qualche ora del proprio tempo per la lettura ad alta voce, promuovendo la lettura accessibile a chi non vede e non solo.

L’incontro nell’occasione è aperto a tutta la popolazione interessata e non solo ipovedente e vuole essere un momento di avvicinamento alla lettura e di socializzazione.

Ingresso libero senza prenotazione

Per informazioni:

Biblioteca Tel 0125 807793

Email biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it