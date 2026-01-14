Concours Abbé Trèves 2026 « Spontanément Valdôtain·e·s »

Depuis plusieurs décennies, le Concours Abbé Trèves vise à encourager les jeunes valdôtains à découvrir le monde du journalisme et de la communication francophone et à approfondir leur connaissance de l’histoire, de l’identité et de la culture de la Vallée d’Aoste.

Plusieurs lauréat·e·s des anciennes éditions sont aujourd’hui devenus de véritables « ambassadeurs » de la Vallée d’Aoste en Italie et à l’étranger.

Pour l’édition 2026, le concours intègre le format « Spontanément Valdôtain·e·s » et s’adresse à tous les jeunes résidant en Vallée d’Aoste, âgés de 14 à 29 ans.

Le prix est doté de 2 500,00 euros et consiste en une formation ou un stage dans un média au sein d’un contexte francophone.

Le Concours Abbé Trèves est organisé par l’UPF Union de la Presse Francophone -section de la Vallée d’Aoste- en collaboration avec le Conseil de la Vallée.

La Section de la Vallée d’Aoste de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), en collaboration avec le Conseil de la Vallée, lance un concours destiné à encourager les jeunes à s’exprimer, créer et réfléchir en langue française.

Le concours est ouvert à tout·e jeune résidant en Vallée d’Aoste, âgé·e de 14 à 29 ans.

Le thème du concours s’inscrit dans le format « Spontanément Valdôtain·e·s », qui vise à faire émerger le rapport personnel des jeunes à leur territoire, leur sentiment lié à la Vallée d’Aoste, à travers des regards libres, intimes et sincères.

Les candidat·e·s peuvent participer selon une seule des trois modalités suivantes :

1. Vidéo

Réalisation d’une vidéo à l’aide d’une caméra vidéo ou d’un smartphone, en se filmant (selfies) et en filmant son environnement (lieux, objets, personnes), de manière intime et spontanée.

La vidéo doit explorer librement le rapport au territoire, à l’identité, aux traditions, à la modernité et aux racines.

2. Texte

Rédaction d’un texte portant sur les mêmes thématiques, sous forme d’interviews ou d’un article rédactionnel.

3. Podcast

Production d’un podcast abordant les mêmes thématiques, avec une narration en français et des éléments sonores pertinents.

Détails techniques

· Vidéo

o Durée maximale : 5 minutes

o Le français doit être utilisé pour les selfies, interviews et commentaires.

· Texte

o Longueur : 2 000 à 3 000 caractères, espaces compris

o Forme : interview ou article rédactionnel.

· Podcast

o Durée maximale : 5 minutes

o Production en français, avec une attention particulière à la qualité sonore et au dynamisme de la narration.

Modalités d’envoi

Les œuvres doivent être envoyées par courriel à la Section de la Vallée d’Aoste de l’UPF à l’adresse suivante :

info@upfvda.org

Date limite de dépôt : 28 février 2026 (dernier délai).

Jury et critères de sélection

Le jury est composé de membres de la Section de la Vallée d’Aoste de l’Union internationale de la presse francophone (UPF) et d’un délégué du Conseil de la Vallée.

Les œuvres seront évaluées selon les critères suivants :

· originalité et créativité ;

· authenticité et pertinence du contenu ;

· maîtrise de la langue française ;

· impact émotionnel et/ou intellectuel sur le public.

Prix

L’œuvre jugée la meilleure (texte, vidéo ou podcast) sera récompensée par une bourse de 2500,00 euros, correspondant à une formation ou un stage dans un média au sein d’un pays francophone.

La bourse couvre les frais de formation, de voyage et d’hébergement.

Si le ou la lauréat·e ne communique pas son intention de bénéficier du prix avant le 30 juin 2026, celui-ci sera attribué au ou à la candidat·e suivant·e dans le classement.

Données personnelles et droits de diffusion

En participant au concours, les candidat·e·s acceptent que leurs données personnelles soient traitées conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données, exclusivement dans le cadre de l’organisation et de la gestion du concours.

Les participant·e·s autorisent également l’UPF Vallée d’Aoste et ses partenaires à diffuser et publier leurs œuvres (vidéos, textes, podcasts), en totalité ou en partie, à des fins promotionnelles et éducatives, sur leurs supports de communication (site internet, réseaux sociaux, publications), dans le respect du droit moral des auteur·e·s.