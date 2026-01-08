Pubblicato il bando della XXV edizione del Premio InediTO ispirato alla pace

C’è tempo fino al 31 gennaio 2026 per iscriversi alla venticinquesima edizione del Premio InediTO–Colline di Torino, uno dei più importanti concorsi letterari italiani dedicati alle opere inedite. Il premio è aperto a tutte le forme di scrittura – poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema, musica e graphic novel – in lingua italiana e a tema libero, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti di ogni età e nazionalità, accompagnandoli verso il mondo dell’editoria e dello spettacolo.

L’iscrizione avviene tramite il bando ufficiale pubblicato sul sito del Premio, compilando l’apposito modulo e inviando le opere nelle modalità previste. Possono partecipare autori esordienti e già affermati, senza limiti di età, singolarmente o in gruppo. Le opere devono essere rigorosamente inedite, cioè non ancora pubblicate in volume, rivista o piattaforma editoriale, e non devono essere state già premiate in altri concorsi.

L’edizione 2026 è ispirata al tema della pace, richiamata dal verso di Pier Paolo Pasolini “Questo nostro mondo umano, che ai poveri toglie il pane, ai poeti la pace”, tratto dalla poesia Al Principe, nel cinquantesimo anniversario della morte dell’autore. L’illustrazione grafica è firmata da Francesca Rossetti.

Sulla scia del successo degli ultimi anni, è stata introdotta una nuova sezione dedicata alla Graphic Novel e sono nate nuove collaborazioni: Scuola Internazionale di Comics, Palmosa Fest, i festival “La Grande Invasione” e “Chiavi di Lettura”, oltre alla partnership con l’etichetta Sorridi Music, che premierà i vincitori e realizzerà la compilation “InediTO Music” con i brani dei finalisti.

I termini del concorso prevedono la selezione preliminare delle opere da parte del Comitato di Lettura, quindi la designazione dei finalisti entro marzo presso la Scuola Holden di Torino, dove ciascun autore riceverà una scheda di valutazione della Giuria. La proclamazione dei vincitori è prevista a maggio durante il Salone del Libro di Torino, seguita dalla premiazione con reading pubblico delle opere vincitrici.

Il montepremi complessivo ammonta a 8.000 euro, destinati alla pubblicazione, promozione e produzione delle opere finaliste. Negli anni hanno aderito editori come Interlinea, La nave di Teseo, Fandango Libri, Ensemble, Arcipelago Itaca e molti altri.

Sono previsti premi speciali: “InediTO RitrovaTO” per opere inedite di autori non viventi, “InediTO Young” per gli under 18, “InediTopic” legato all’input grafico dell’edizione e “InediTO I.A.” per opere realizzate tramite intelligenza artificiale, mentre l’uso dell’IA è vietato nelle altre sezioni.

Il concorso è organizzato dall’Associazione culturale Il Camaleonte di Chieri e diretto da Valerio Vigliaturo. La Giuria è presieduta da Margherita Oggero, affiancata da scrittori, editor, artisti e vincitori delle passate edizioni.

Per consultare il bando completo e per iscriversi c’è tempo fino al 31 gennaio 2026 sul sito ufficiale del Premio InediTO.