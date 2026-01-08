Arvier Innovation, la residenza che accende il territorio: tra eco-design e data science

Ad Arvier, piccolo comune della Valle d’Aosta, la prima residenza di Arvier Innovation ha lasciato il segno. Dal 20 novembre al 18 dicembre 2025, Sara Guidolin e Rocco Pisilli hanno guidato la comunità in un percorso di formazione incentrato su turismo sostenibile e narrazione territoriale, creando strumenti concreti per leggere e valorizzare le risorse locali. Guidolin, esperta in Sustainable Destination Management, ha stimolato la riflessione sul tipo di turismo desiderato, sul posizionamento del territorio e sull’importanza del lavoro in rete tra persone, attività e istituzioni. Con esercizi pratici e laboratori, i partecipanti hanno imparato a progettare micro-esperienze radicate nella comunità e replicabili sul territorio, acquisendo strumenti per leggere il contesto e trasformare le idee in azioni reali.

Rocco Pisilli, consulente e project manager in sviluppo locale, ha puntato sullo storytelling dal basso come leva di empowerment. Interviste narrative, mappe emozionali e archivi digitali hanno dato vita all’archivio audiovisivo Arvier Futura (2025), che raccoglie materiali prodotti durante gli incontri, fotografie storiche, lettere e disegni dei partecipanti, restituendo una visione futura e condivisa della comunità. L’esperienza ha coinvolto 54 persone di età compresa tra 22 e 70 anni, tra operatori outdoor, gestori di affittacamere, tecnici comunali, studenti e produttori vitivinicoli, creando una rete di consapevolezza e coesione comunitaria che continua a crescere.

Ora Arvier si prepara ad accogliere nuovi protagonisti: dal 7 al 31 gennaio 2026 Anna Masiello e Marko Djordjevic saranno sul territorio per la seconda residenza, portando competenze in eco-design e data science applicata all’agroalimentare. I due professionisti incontreranno la comunità attraverso gli Arvier Innovation Labs, incontri formativi pensati per stimolare progettualità innovative e sostenibili. Masiello, founder di R-Coat e Trieste Senza Sprechi, guiderà i laboratori sull’eco-design applicato al turismo e alle pratiche quotidiane, aiutando i partecipanti a progettare servizi, prototipi e iniziative a basso impatto, leggendo il territorio con occhi nuovi e valorizzando le risorse locali. Djordjevic, esperto in ingegneria del software e data science, mostrerà come gli strumenti digitali possano ottimizzare lavoro, risorse e processi produttivi nel settore agroalimentare, offrendo strumenti concreti per applicazioni quotidiane e professionali.

Calendario Arvier Innovation Lab (Gennaio 2026)

Giovedì 8 Gennaio, dalle 17:30 alle 19:00 – Sala del Consiglio, Via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Presentazione ospiti in residenza: momento di formazione e ispirazione in cui Anna Masiello e Marko Djordjevic racconteranno la loro esperienza attraverso casi studio e progetti.

Martedì 13 Gennaio, dalle 17:30 alle 19:00 – Sala del Consiglio, Via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con Marko Djordjevic: cos’è il data science e come può generare cambiamento nella vita quotidiana e professionale.

Giovedì 15 Gennaio, dalle 17:30 alle 19:00 – Sala del Consiglio, Via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con Anna Masiello: eco-design applicato alla vita quotidiana e al turismo sostenibile, con strumenti pratici e case study.

Martedì 20 Gennaio, dalle 17:30 alle 19:00 – Sala del Consiglio, Via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con Marko Djordjevic: applicare la data science per ottimizzare lavoro e produzione nel settore agroalimentare.

Giovedì 22 Gennaio, dalle 17:30 alle 19:00 – Sala del Consiglio, Via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con Anna Masiello: progettare servizi, prototipi e progetti attraverso l’eco-design.

Martedì 27 Gennaio, dalle 17:30 alle 19:00 – Sala del Consiglio, Via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con Marko Djordjevic: esercizi applicati di data science nel contesto locale.

Giovedì 29 Gennaio, dalle 17:30 alle 19:00 – Sala del Consiglio, Via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con Anna Masiello: sviluppo di bozze di prototipi e esercizi applicati attraverso l’eco-design nel contesto locale.

Il progetto Arvier Innovation, parte del programma pilota “Agile Arvier. La Cultura del Cambiamento”, coordinato dal Comune di Arvier in collaborazione con Fondazione Santagata e Netural Coop Impresa Sociale, è pensato come un percorso continuo: le residenze si intrecciano, i temi si consolidano e le azioni formative si trasformano in iniziative concrete che mettono al centro la comunità. Chi desidera partecipare agli incontri può iscriversi online e ricevere aggiornamenti tramite newsletter, contribuendo a trasformare competenze e idee in un futuro sostenibile e innovativo per Arvier.