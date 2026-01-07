Bon anniversaire au Fort de Bard

Il y a des lieux qui renaissent deux fois : une première dans la pierre, une seconde dans l’imaginaire collectif. Le Fort de Bard appartient à cette catégorie rarissime. Le 13 janvier 2006, après dix ans de travaux de restauration d’une ampleur exceptionnelle, le complexe monumental a rouvert ses portes au public. Vingt ans plus tard, le même jour, il fête son anniversaire non seulement comme forteresse restaurée, mais comme lieu symbolique de culture, d’exposition et de rencontre.

L’Association Fort de Bard célèbrera ce vingtième anniversaire avec une soirée événement programmée mardi 13 janvier 2026. À cette occasion sera présenté en avant-première le projet Capolavoro al Forte, qui prévoit, jusqu’en 2028, l’exposition en rotation de trois chefs-d’œuvre de l’art italien dans l’ancienne chapelle militaire. L’objectif est clair : mettre en valeur des œuvres uniques qui racontent non seulement le génie des maîtres italiens, mais également des histoires et des iconographies capables de parler à tous.

Le premier chef-d’œuvre choisi est signé Michelangelo Merisi, dit Caravage : Saint Jean-Baptiste. Une toile intense, marquée par la maturité artistique du peintre et par cette charge émotionnelle qui lui est propre. L’œuvre propose une image inédite du saint, conçue pour évoquer la rédemption et devenue, paradoxalement, compagne du dernier voyage de l’artiste vers sa mort prématurée.

« Pour honorer au mieux cette étape importante de la seconde vie du Fort de Bard, transformé d’une forteresse défensive en lieu d’art et de culture, nous avons pensé à un artiste capable d’exprimer de manière universelle la qualité des œuvres que le monde nous envie », explique la présidente du Fort de Bard, Ornella Badery. Le choix de Caravage s’est imposé naturellement. La présidente a tenu à remercier la Galleria Borghese de Rome et sa directrice Francesca Cappelletti pour leur disponibilité et leur collaboration.

La cérémonie de présentation, sur invitation, se tiendra à 18h00 dans la Salle Olivero. Interviendront, aux côtés d’Ornella Badery, le président de la Région Vallée d’Aoste Renzo Testolin, Barbara Provinciali, responsable du Bureau et des Archives de restauration de la Galleria Borghese, ainsi que Simone Todorow di San Giorgio, administrateur délégué de MondoMostre. Suivront la visite du Caravage et un vin d’honneur sous la structure installée sur la Piazza d’Armi.

La fête des vingt ans sera ensuite ouverte gratuitement au public à partir de 20h30. L’inscription est obligatoire via le formulaire en ligne sur le site du Fort de Bard, dans la limite des places disponibles. Après la visite de l’œuvre, la soirée se poursuivra par le gâteau anniversaire et un toast, accompagnés d’un DJ set signé Radio Monte Carlo avec la participation de l’animateur Marco Porticelli.

L’exposition Caravage. Saint Jean-Baptiste sera ouverte au public du 14 janvier au 6 avril 2026. Tout au long de l’année, l’anniversaire sera marqué par un programme d’événements thématiques, réunis sous le logo des « 20 ans », chacun dédié aux différents domaines d’activité du Fort.

Pour la journée du mardi 13 janvier, les horaires d’ouverture seront modifiés : musées et expositions seront accessibles de 14h00 à 18h00 (billetterie fermée à 17h00). Une manière de rappeler que le Fort de Bard n’est plus seulement une forteresse : c’est désormais un phare culturel au cœur des Alpes.