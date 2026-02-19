Réforme du règlement de la Chambre, les minorités linguistiques obtiennent une avancée politique

La Chambre des députés a approuvé mardi soir, à la majorité absolue, une réforme majeure de son règlement intérieur. Près de la moitié des articles ont été modifiés, avec l’objectif affiché de moderniser le fonctionnement de l’assemblée et de mieux encadrer l’équilibre entre majorité et opposition.

Le texte intervient sur plusieurs plans : droits de l’opposition renforcés, nouvelle discipline des petits groupes parlementaires, garantie d’une représentation plus équilibrée dans les Commissions. Des mesures ont également été introduites pour limiter le « transformisme », ces changements de groupe en cours de mandat qui ont marqué plusieurs législatures.

Dans ce contexte, l’Union Valdôtaine revendique « un résultat politique significatif » obtenu grâce au travail du député Franco Manes, en collaboration avec les élus de la Südtiroler Volkspartei.

Le Mouvement autonomiste souligne que « la composante des minorités linguistiques a travaillé, avant et pendant la campagne des élections régionales, à une série d’amendements visant à garantir une représentation plus cohérente et plus forte ». Parmi ceux-ci figure l’amendement approuvé qui prévoit, à partir de la prochaine législature, la création du Groupe parlementaire des Autonomies, sur le modèle du Sénat.

Pour l’Union Valdôtaine, « la naissance du Groupe des Autonomies à la Chambre constitue une reconnaissance politique importante pour les territoires à statut spécial ». Et d’ajouter : « Il s’agit d’un pas concret vers une représentativité accrue des minorités linguistiques dans les dynamiques parlementaires nationales ».

Au-delà des équilibres techniques, la réforme marque ainsi une évolution institutionnelle non négligeable. Pour les autonomistes valdôtains, elle ouvre un espace structuré où les spécificités linguistiques et territoriales pourront s’exprimer avec davantage de poids dans l’hémicycle romain.