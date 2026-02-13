Les anniversaires de l'Autonomie et du Statut spécial, ainsi que la Fête de la Vallée d’Aoste, seront célébrés le dimanche 22 février

Ce rendez-vous représente une occasion de se pencher sur le parcours historique qui a conduit à l’affirmation du particularisme valdôtain, ainsi que sur les nouveaux défis qui le concernent. Les discours officiels seront prononcés par le président de la Région, Renzo Testolin, par le président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, par le président du Conseil permanent des collectivités locales, Alex Micheletto, et par l’invité d’honneur de cette année, le président du Conseil régional du Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud, Roberto Paccher.

Dans le cadre de la traditionnelle Fête de la Vallée d'Aoste, la célébration se poursuivra avec la remise des décorations des « Amis de la Vallée d'Aoste » et des « Chevaliers de l'Autonomie » aux nouveaux récipiendaires.

Stève Gentili, président du Forum francophone des affaires, et Giorgio Metta, directeur scientifique de l’Institut Italien de Technologie (IIT), se verront décerner le titre d’Ami de la Vallée d’Aoste.

Les décorations de Chevaliers de l’Autonomie seront attribuées à Giuseppe Binel, sculpteur parmi les plus appréciés de l’artisanat valdôtain, Alessandra Ferraro, directrice de RAI Isoradio et journaliste, Leo Garin, restaurateur, fondateur de l’Auberge de la Maison, et Giuseppe Petigax, alpiniste aux nombreuses expéditions et guide de haute montagne.

La cérémonie sera animée par Alexine Dayné, qui proposera une lecture théâtralisée d’un extrait des décrets du Lieutenant du Royaume dont le 80e anniversaire a été célébré le 7 septembre dernier, et par les chants du Chœur de Verrès.

Les célébrations se clôtureront le jeudi 26 février, jour de l’anniversaire de la promulgation du Statut spécial, avec le concert du Chœur de Verrès, au programme à 20h30 en l’Église paroissiale Saint-Etienne d’Aoste.

Fiches des récipiendaires

La cérémonie sera diffusée sur la chaîne YouTube de la Région (www.youtube.com/user/RegvdA) et du Conseil régional (www.youtube.com/user/consvda)

