30e édition du Prix littéraire René Willien : le 1er mars le délai pour proposer les ouvrages

Le dernier délai pour signaler les ouvrages à soumettre à l’attention du jury de la 30e édition du Prix littéraire René Willien est fixé au 1er mars 2026.

Le Prix récompensera les éditeurs qui, du 1er janvier au 31 décembre 2025, ont publié des ouvrages dont le contenu est représentatif de la réalité valdôtaine et dont une partie du texte au moins est rédigée en français ou en francoprovençal.

Les communes, mais également les simples citoyens, les bibliothèques, les librairies et les associations culturelles peuvent transmettre leurs propositions à la Présidence de la Région par lettre ou par courriel (cerimoniale@regione.vda.it).

La remise des prix fera l’objet d’une cérémonie qui se déroulera au mois de mars dans le cadre des Journées de la Francophonie.

Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés peuvent appeler le 0165 273578.