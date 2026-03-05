Quatre-vingts ans de démocratie communale et le premier vote des femmes

Quatre-vingts ans après l’un des tournants les plus importants de l’histoire institutionnelle valdôtaine, l’Union Valdôtaine propose un moment de réflexion publique consacré à la démocratie communale et au rôle des femmes dans la vie politique. La conférence se déroulera le mardi 10 mars à 17 heures dans la Salle ducale de l’Hôtel de Ville d’Aosta.

L’initiative est organisée en collaboration avec les administrateurs communaux du mouvement autonomiste et entend rappeler un moment clé de l’après-guerre. En 1946, au lendemain de la chute du régime fasciste et après les années du Ventennio, la Vallée d’Aoste entamait un processus de reconstruction institutionnelle qui permettait aux communes de retrouver leur pleine légitimité démocratique.

C’est également dans ce climat de renouveau politique et civil que les femmes valdôtaines ont pu participer pour la première fois à la vie électorale, en exerçant leur droit de vote. Un passage historique qui a profondément transformé la participation citoyenne et contribué à élargir les bases de la démocratie locale.

La rencontre sera modérée par Luciano Caveri, qui souligne la portée symbolique de cet anniversaire : « Le rétablissement de la démocratie communale il y a quatre-vingts ans, accompagné du premier vote des femmes, représente un pilier fondamental de notre Autonomie. Il ne s’agissait pas seulement d’un acte administratif, mais d’une véritable renaissance civile qui a permis de jeter les bases juridiques et sociales de la Vallée d’Aoste moderne. »

Plusieurs intervenants enrichiront la discussion avec des approches complémentaires. Antonella Marcoz, coordinatrice des Femmes valdôtaines et première vice-syndique de la Ville d’Aosta, apportera un témoignage sur l’engagement féminin dans les institutions locales.

L’historienne Laura Grivon proposera pour sa part une lecture historique de l’évolution du suffrage féminin, en replaçant l’expérience valdôtaine dans le contexte plus large de la conquête des droits politiques des femmes en Europe.

Enfin, la syndique de Verrayes, Wilma Chapellu, abordera la question du rôle actuel des femmes dans la politique locale et des défis qui restent à relever pour renforcer leur présence dans les responsabilités publiques.

Au-delà de la dimension commémorative, l’événement se veut aussi une invitation adressée aux citoyens à réfléchir aux racines du système démocratique valdôtain et à l’importance de la participation féminine dans la construction et l’évolution des institutions de la Vallée d’Aoste.