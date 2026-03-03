Référendum de la Justice : les raisons d’un choix

L’Union Valdôtaine organise une rencontre publique d’approfondissement à l’occasion du prochain Référendum sur la justice, avec la participation du constitutionnaliste Giovanni Guzzetta, parmi les plus éminents spécialistes du droit constitutionnel italien.

La rencontre se tiendra jeudi 5 mars prochain à Aoste, Hôtel des États, 18h, dans un lieu symbolique pour la vie institutionnelle et démocratique de notre communauté.

Au cours de la soirée, le professeur Guzzetta interviendra sur le thème « les raisons d’un choix », en proposant une lecture claire et rigoureuse des questions référendaires et de leurs répercussions sur l’organisation de la justice italienne. Ce sera l’occasion d’analyser, avec compétence et esprit critique, les implications constitutionnelles des propositions soumises au vote, en plaçant au centre le rôle du citoyen en tant qu’acteur conscient des choix qui influencent l’équilibre des pouvoirs et le fonctionnement de l’État de droit.

Cette initiative naît de la volonté de l’Union Valdôtaine de favoriser un débat sérieux, documenté et ouvert, loin des simplifications et des oppositions idéologiques. Dans un contexte où le débat public risque souvent de se réduire à des slogans, le Mouvement estime fondamental de créer des espaces d’approfondissement capables de restituer la complexité et la conscience nécessaires sur des thèmes qui touchent aux principes fondamentaux de l’ordre républicain.

La rencontre constitue une étape supplémentaire dans le parcours d’information et de sensibilisation que l’Union Valdôtaine entend poursuivre sur les grandes questions institutionnelles, convaincue qu’une communauté autonome et responsable doit toujours être mise en condition de comprendre pleinement les choix qui la concernent.