Élection du nouveau Comité de coordination de la Jeunesse Valdôtaine

À l’occasion de l’Assemblée Générale de la Jeunesse Valdôtaine, les regards étaient tournés vers l’avenir. Au Siège Central de l’Union Valdôtaine, avenue des Maquisards, 29, les jeunes membres ont élu leur nouveau Comité de coordination, signe d’une génération prête à prendre ses responsabilités.

La direction du mouvement est confiée à l’unanimité à Valérie Poletto, élue Animatrice principale, accompagnée par Andrea Prudenziati comme Trésorier et Pietro Vuillermoz en qualité de Secrétaire verbalisant. L’équipe est complétée par Daniel Dujany, Davide Champion, Federico Rolland, Léon Bianquin, Matteo Fonte et Sylvie Cerise. Ensemble, ils s’engagent à consolider la Jeunesse Valdôtaine comme un espace politique dynamique et inclusif, porteur d’une identité forte.

« Notre ambition est d'incarner un véritable lien entre les nouvelles générations et le monde autonomiste de l’Union Valdôtaine », affirment les membres du Comité. « Nous voulons que chaque jeune se sente partie prenante du futur de notre région, qu’il puisse apporter ses idées et sa vision. »

Le Comité a présenté un plan clair pour rendre l’action politique accessible et participative :

Dialogue et coopération : échanges de bonnes pratiques avec les organisations autonomistes régionales, nationales et européennes, pour enrichir la culture politique des jeunes.

Transparence organisationnelle : réunions bimensuelles et « Comités Ouverts », accessibles même à distance, pour inclure les étudiants hors Vallée.

Ancrage territorial : rencontres directes avec les jeunes Valdôtains pour adapter l’action politique aux réalités locales et aux besoins de la jeunesse.

Cette démarche reflète une volonté de briser la distance souvent ressentie entre politique et jeunes : « Aujourd’hui s’ouvre un nouveau chapitre, porté par la responsabilité, l’énergie et la passion. La Jeunesse Valdôtaine n’est pas simplement un mouvement: c’est une famille, un espace vivant et accueillant où chaque jeune peut trouver sa voix et faire entendre ses idées pour notre territoire », déclarent les membres du Comité.

L’accent est mis sur l’action concrète : transformer l’écoute en dialogue, le dialogue en collaboration, et la vision en initiatives tangibles. Le Comité affirme avec détermination : « Notre ambition est claire : rendre les jeunes acteurs, et non spectateurs, du présent et de l’avenir de la Vallée d’Aoste. Ensemble, nous construirons une Vallée d’Aoste dynamique, fière de son identité et projetée vers l’avenir — une terre où chaque jeune est protagoniste et bâtisseur de son propre destin. »

En soulignant le rôle des jeunes dans la politique régionale, cette élection illustre un engagement renouvelé et une volonté de mettre la jeunesse au centre des décisions. Une démarche qui pourrait bien inspirer d’autres mouvements à travers la région et au-delà, car l’avenir se construit par ceux qui osent prendre la parole et agir.