UNE JOURNÉE HISTORIQUE  POUR LES VALDÔTAINS AUX JEUX OLYMPIQUES

Le Mouvement salue le courage et la détermination hors du commun de Federica Brignone. En remportant deux médailles d’or — en Super-G et en Slalom Géant — elle a su transformer l’épreuve d’une grave blessure en un triomphe historique, témoignant d’une force de caractère exemplaire.

La médaille de bronze décrochée par Federico Pellegrino lors du relais 4×7,5 km de ski de fond vient couronner une carrière légendaire. Ce succès intervient à point nommé, à quelques semaines des festivités prévues à Saint-Barthélemy pour honorer un parcours marqué par des victoires inoubliables.

La Vallée d’Aoste se réjouit également de la performance de Lorenzo Sommariva, acteur clé de l’équipe italienne, qui a décroché une magnifique médaille d’argent en snowboard cross.

Ces succès font briller notre Région sur la scène internationale et confirment l’excellence du sport valdôtain. L’Union Valdôtaine adresse ses plus vives félicitations aux champions, à leurs équipes et à leurs familles.