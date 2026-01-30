Parcours de formation initiale et habilitation à l’enseignement pour les écoles secondaires de premier et second degré

Le Ministère de l’Université et de la Recherche a autorisé l’activation des parcours de formation initiale des enseignants pour l’année académique 2025/2026. Sur le site ministériel ont été publiés le Décret d’autorisation des postes pour l’activation des parcours de formation initiale des enseignants (DM 138/2026) et le Décret de réserve des postes (DM 137/2026) pour l’année académique 2025/2026.

À l’Université de la Vallée d’Aoste, dans le cadre du Centre Interrégional pour la Formation des Enseignants Secondaires en Piémont et en Vallée d’Aoste (CIFIS), seront activés les parcours de formation initiale et d’habilitation à l’enseignement de 60 CFU pour la classe « A-22 – Langues et cultures étrangères dans l’enseignement secondaire de premier et second degré – Langue française ».

Plus précisément, les activités didactiques disciplinaires correspondantes à 16 CFU (Crédits Formatifs Universitaires) seront dispensées en présentiel sur le campus universitaire d’Aoste : 6 CFU dans le secteur scientifique disciplinaire (SSD) L-LIN/02 « Didactique des langues modernes », 5 CFU dans le SSD L-LIN/03 « Littérature française » et 5 CFU dans le SSD L-LIN/04 « Langue et traduction – Langue française ».

Un nombre maximum de 30 étudiant·e·s sera admis, auquel s’ajouteront les lauréats du concours recrutés à durée déterminée pour l’année scolaire en cours. Ces derniers auront un accès en surnombre garanti.

Les autres activités didactiques de l’aire transversale seront dispensées par le CIFIS de manière télématique synchrone et pourront être suivies à distance par tous les étudiant·e·s. Le stage pratique devra être effectué en présentiel, également au sein des établissements scolaires de la Vallée d’Aoste.

Pour les étudiant·e·s résidant en Vallée d’Aoste, dans le cadre de parcours supplémentaires qui seront activés par le CIFIS pour l’année académique 2025/2026 pour les classes de concours pour lesquelles la Surintendance régionale a signalé un besoin de personnel enseignant, l’appel à candidatures prévoit une réserve spécifique de postes.

Les candidatures aux parcours peuvent être soumises en ligne à partir du jeudi 29 janvier jusqu’au jeudi 5 février 2026 (avant 15h00), selon les modalités indiquées dans l’appel à candidatures.

Consulter le texte officiel et le bando de candidature