Consiglio Valle Comuni | 23 gennaio 2026, 13:29

Portes ouvertes: gli studenti del Manzetti in Consiglio Valle

La classe II A dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio dell’Istituto tecnico Manzetti di Aosta ha visitato il Consiglio Valle nell’ambito del progetto Portes ouvertes, vivendo in prima persona un’esperienza di educazione civica e partecipazione democratica

Nella mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, la classe II A dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (CAT) dell’Istituto tecnico Manzetti di Aosta ha fatto visita al Consiglio Valle nell’ambito del progetto Portes ouvertes, iniziativa pensata per avvicinare i giovani alle istituzioni e al funzionamento della democrazia regionale.

Ad accogliere gli studenti in Aula consiliare, accompagnati dalle professoresse Marina Aiello, Chiara Luciana e Giada Borrello, è stato il Consigliere Segretario Corrado Bellora, che ha illustrato il ruolo, la storia e le funzioni dell’Assemblea legislativa valdostana, soffermandosi sul significato dell’autonomia speciale e sull’importanza della partecipazione consapevole alla vita pubblica.

La visita non si è limitata a un momento teorico. I ragazzi si sono infatti calati nei panni dei Consiglieri regionali, simulando una vera e propria seduta d’Aula. Al centro del dibattito una proposta di legge, preparata in classe nelle settimane precedenti, riguardante la reintroduzione della leva obbligatoria. Dai banchi del Consiglio, gli studenti hanno preso la parola, argomentato le proprie posizioni, espresso dubbi e convinzioni, dando vita a un confronto articolato e partecipato.

La simulazione si è conclusa con la votazione del provvedimento, che è stato approvato con 14 voti favorevoli, 10 contrari e un’astensione, riproducendo in modo realistico dinamiche e procedure dell’attività legislativa. Un’esperienza concreta di educazione civica che ha permesso agli studenti di comprendere meglio il valore delle istituzioni, delle regole democratiche e del confronto delle idee, trasformando l’Aula consiliare in una vera palestra di cittadinanza attiva.

