Référendum constitutionnel sur la justice : quatre initiatives publiques en Vallée d’Aoste pour discuter les raisons du NON

À l’approche du référendum constitutionnel sur la justice, le Comité valdôtain pour le NON multiplie les occasions de débat public à travers la Vallée d’Aoste. « Il est essentiel que chaque citoyen comprenne les conséquences de cette réforme sur l’indépendance de la magistrature et l’équilibre des pouvoirs », explique Luca Tonino, secrétaire régional du Parti démocrate Vallée d’Aoste et membre du comité.

Le premier rendez-vous est fixé vendredi 13 mars à 20h30 à Aoste, dans les locaux de Libera Valle d’Aosta (via Boson 6). « Nous aurons le privilège d’accueillir Giovanni Roteglia et Giulia De Luca, qui apporteront leur expertise sur le fonctionnement de la justice », précise le comité.

Le programme se poursuivra samedi 14 mars à 18h00 à l’Hôtel des États d’Aoste, avec l’intervention de l’on. Stefania Ascari, avocate pénaliste et experte en droit de l’immigration. « Il faut que les citoyennes et citoyens saisissent l’impact réel de cette réforme », insiste Ascari.

Le même jour, à 20h30 à Pont-Saint-Martin, le Palazzetto dello Sport – Salle polyvalente accueillera une nouvelle rencontre. Parmi les intervenants figurent Edmondo Bruti Liberati, ancien procureur de la République de Milan, Roberto Louvin, professeur associé de droit public comparé, ainsi que les avocats Carlo Curtaz et Nilo Rebecchi. « Ces débats permettent de confronter analyses juridiques et expériences pratiques », souligne Bruti Liberati.

Le cycle se conclura dimanche 15 mars à 18h30 à l’Hotel Duca d’Aosta – Salle Scott, avec un rendez-vous entièrement consacré aux raisons du NON. Interviendront Chiara Braga, cheffe de groupe du Parti démocrate à la Chambre des Députés, Silvia Caveri, avocate et conseillère municipale d’Aoste, et Luca Tonino. « Notre objectif est simple : informer, expliquer, débattre », conclut Braga.

Ces rencontres offrent aux citoyennes et citoyens des occasions uniques de s’informer et de poser leurs questions directement aux experts, avant le scrutin des 22 et 23 mars. Le Comité valdôtain pour le NON invite vivement à participer et à prendre part à ces échanges.