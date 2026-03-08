Telefonata minatoria ad “Azzurri in vetta”: solidarietà a Tajani. Rini guida il rilancio di Forza Italia in Valle d’Aosta

Una telefonata minatoria e un falso allarme bomba hanno segnato la giornata della manifestazione “Azzurri in vetta”, iniziativa politica promossa dal coordinamento valdostano di Forza Italia. L’allarme, legato alla presenza di un gazebo politico a Breuil-Cervinia, è rientrato senza conseguenze, ma ha suscitato forte preoccupazione tra gli organizzatori e gli esponenti del partito.

Il coordinamento regionale ha espresso immediatamente piena solidarietà al segretario nazionale del movimento, Antonio Tajani, sottolineando che “qualsiasi gesto o minaccia contro rappresentanti delle istituzioni e della vita democratica è inaccettabile”. Tajani, impegnato a Roma per gli impegni istituzionali alla Farnesina, non era presente all’evento, ma ha comunque voluto collegarsi brevemente con i partecipanti.

A ribadire la posizione del partito è stata la coordinatrice regionale Emily Rini, protagonista dell’organizzazione della manifestazione. “È stato un episodio spiacevole – ha commentato – ma non ci farà arretrare di un passo. La politica deve essere confronto e partecipazione, mai intimidazione”.

Superato il momento di tensione, la giornata si è trasformata in un importante momento politico per il partito azzurro in Valle d’Aosta. L’iniziativa, organizzata a Saint-Vincent dal coordinamento regionale guidato da Rini, ha riunito numerosi esponenti nazionali e locali per discutere delle principali questioni politiche del momento.

“È un momento particolare per l’Italia – ha spiegato Rini nel suo intervento – e abbiamo voluto creare un’occasione di confronto sui grandi temi nazionali e su quelli che riguardano da vicino la nostra regione. Forza Italia vuole essere protagonista di una politica seria e costruttiva anche in Valle d’Aosta”.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi argomenti, a partire dal referendum sulla giustizia, con l’impegno del partito a sostenere le ragioni del “sì”, fino alle complesse dinamiche internazionali illustrate dallo stesso Tajani nel collegamento dalla Farnesina.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi della montagna e allo sviluppo dei territori alpini. “Abbiamo parlato della nuova legge sulla montagna e del sostegno alle attività culturali, turistiche ed economiche che rendono vive le nostre comunità alpine”, ha sottolineato Rini. “La Valle d’Aosta deve essere sempre più protagonista delle politiche per i territori di montagna”.

Non è mancato anche un confronto con esponenti del governo regionale. “Forza Italia oggi partecipa alla giunta valdostana – ha ricordato la coordinatrice azzurra – e il nostro obiettivo è contribuire in modo concreto a valorizzare l’autonomia speciale e le potenzialità di questo territorio”.

All’iniziativa hanno partecipato numerosi esponenti nazionali del partito, tra cui i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, oltre a dirigenti e parlamentari del movimento provenienti da diverse regioni.

Soddisfazione per l’esito dell’iniziativa è stata espressa anche dal capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri, che ha parlato di un “pieno successo” per il partito. Un successo che, secondo gli organizzatori, dimostra la crescente presenza degli azzurri sul territorio valdostano.

“Negli ultimi anni Forza Italia ha rafforzato il proprio radicamento nella regione – ha osservato ancora Rini –. Abbiamo raggiunto il 10 per cento dei consensi e alle comunali di Aosta siamo stati il primo partito del centrodestra. È il segno che il lavoro sul territorio sta dando risultati”.

Tra i momenti simbolici della giornata anche l’installazione del gazebo per la campagna referendaria a Cervinia, definito dagli organizzatori “il più alto d’Italia”. Un gesto dal forte valore politico e simbolico, pensato per ribadire la presenza del partito anche nei luoghi più rappresentativi della montagna valdostana.

“Portare il gazebo del referendum qui – ha concluso Rini – significa dimostrare che la politica deve saper arrivare ovunque, anche nei territori più piccoli e nelle comunità di montagna. È da qui che passa il futuro della nostra autonomia e della nostra democrazia”.