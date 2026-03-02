Riforma Nordio, il fronte del “No” si riunisce a Chatillon: incontro pubblico per difendere la Costituzione

Un momento di riflessione profonda su uno dei temi più delicati e divisivi dell’attuale agenda politica nazionale: la riforma costituzionale della giustizia.

Il Comitato valdostano contro la riforma Nordio chiama a raccolta la cittadinanza per un incontro pubblico di approfondimento e confronto sui contenuti della riforma costituzionale della giustizia e sulle ragioni del NO in vista del referendum.

L'incontro si terrà lunedì 2 marzo 2026, alle ore 20.30, presso la Sala “Paolo Chasseur” (già Sala Londra) di Chatillon.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione puntuale e di dibattito pubblico su una riforma che interviene sull’assetto costituzionale della magistratura e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Secondo il Comitato, le modifiche proposte incidono su principi fondamentali della Costituzione e rischiano di alterare il sistema di garanzie a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.



All’incontro interverranno:



* Barbara Benzi, Sostituta Procuratrice presso la Procura di Milano



* Adriano Consol, Avvocato del Foro di Aosta



* Carlo Curtaz, Avvocato del Foro di Aosta



Attraverso contributi tecnici e giuridici sarà approfondito il merito della riforma e saranno illustrate le motivazioni che hanno portato il Comitato a schierarsi per il NO, nella convinzione che la difesa della Costituzione, dell’equilibrio dei poteri e della qualità della democrazia rappresenti una responsabilità collettiva.



Il Comitato invita la cittadinanza, le associazioni e le forze sociali a partecipare numerose a questo momento di confronto, fondamentale per una scelta consapevole su un tema che riguarda il futuro delle istituzioni democratiche del Paese.