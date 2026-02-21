Autonomie e territori al centro: AVS Valle d’Aosta porta la voce valdostana a Roma

Anche una delegazione di AVS Valle d’Aosta porterà le istanze valdostane a Roma il 21 e 22 febbraio 2026 alla seconda edizione di “Visione Comune – Per governare dai territori”. A comunicarlo è la stessa AVS Valle d’Aosta con una nota stampa.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Alleanza Verdi e Sinistra, è dedicata alle amministratrici e agli amministratori locali e punta a creare un momento di confronto tra esperienze territoriali diverse, accomunate – come sottolinea AVS Valle d’Aosta – dall’idea che il cambiamento debba partire proprio dai territori.

Secondo quanto riferito da AVS Valle d’Aosta nella nota, la Valle sarà rappresentata dai consiglieri regionali Andrea Campotaro ed Eugenio Torrione, dalla consigliera comunale di Aosta Katya Foletto e dalla co-portavoce regionale di Europa Verde Manuela Nasso. Una presenza che, nelle intenzioni di AVS Valle d’Aosta, vuole rafforzare il legame tra dimensione locale e scenario nazionale.

Nel comunicato, AVS Valle d’Aosta evidenzia come l’appuntamento romano si inserisca in un contesto politico segnato – a loro giudizio – da scelte che stanno comprimendo spazi di autonomia e risorse per gli enti locali. Proprio per questo, ribadisce AVS Valle d’Aosta, diventa fondamentale consolidare una rete tra chi opera quotidianamente nei Comuni e nelle Regioni per garantire servizi pubblici, coesione sociale e diritti.

Per AVS Valle d’Aosta, la partecipazione a “Visione Comune” non rappresenta soltanto un momento di approfondimento politico, ma anche un’occasione concreta per condividere buone pratiche amministrative, costruire alleanze e riportare al centro del dibattito nazionale il ruolo degli enti locali come primo presidio democratico.

Al centro dei lavori – ricorda ancora AVS Valle d’Aosta – ci saranno temi considerati decisivi per il governo dei territori: transizione ecologica e comunità energetiche rinnovabili, mobilità sostenibile e verde urbano, beni comuni e partecipazione, politiche attive per il lavoro, casa e coesione sociale, welfare, educazione e salute, pari opportunità e diritti. Un’agenda ampia che, nelle parole di AVS Valle d’Aosta, mira a tenere insieme giustizia ambientale e giustizia sociale.

La delegazione valdostana, conclude la nota di AVS Valle d’Aosta, porterà al confronto nazionale l’esperienza maturata in una realtà autonoma come quella regionale, nella convinzione che la difesa e il rilancio dei territori passino attraverso scelte politiche coraggiose e una visione condivisa di futuro.