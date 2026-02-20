Appel à candidatures pour deux jeunes valdôtains au 11e Parlement francophone des jeunes à Yaoundé

L'initiative s'insère dans le cadre des activités du Conseil régional au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Le Parlement francophone des jeunes (Pfj) a été créé par les chefs d'État et de Gouvernement lors du Sommet de Moncton en 1999. Il est organisé par l'Apf au moment de ses Assemblées plénières et il réunit des jeunes de 18 à 25 ans originaires des différents pays représentés à l'Apf qui débattent et adoptent des textes sur les thèmes retenus pour chaque session. Ces textes sont ensuite remis aux chefs d'État et de Gouvernement lors des Sommets de la Francophonie.

Pour prendre part à la sélection les jeunes doivent être résidants en Vallée d’Aoste, être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 4 juillet 2026, être parfaitement francophone à l’oral comme à l’écrit, être inscrit à un cursus scolaire, universitaire ou provenant de l’enseignement professionnel ou de l’apprentissage, appartenir à un mouvement de jeunesse, associatif ou de solidarité et ne pas avoir participé à une précédente édition du Pfj.

Les candidats sont appelés à envoyer le formulaire de candidature accompagné d'une lettre de motivation d'une page maximum et d'une courte vidéo d’une minute. Outre une présentation personnelle, le candidat devra partager une réflexion sur son rapport à la Francophonie, en faisant preuve d’originalité dans ses arguments, de maturité dans son raisonnement et d’une bonne maîtrise du français.

Le Conseil de la Vallée prendra en charge les frais de voyage, tandis que l’Apf s'occupera de l’hébergement des jeunes, leur transport sur place, ainsi que l’intégralité des repas prévus au programme.

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures, sous peine d’exclusion, a été fixé pour lundi 9 mars, à 17h00.

Le formulaire de candidature et l'avis de concours avec tous les renseignements sont disponibles dans le site Internet du Conseil www.consiglio.vda.it

La sélection aura lieu au siège du Conseil régional le vendredi 13 mars, à 14h30. Pour les candidats qui, pour des raisons valables, dûment certifiées au moment du dépôt du dossier de candidature, ne peuvent pas être présents à Aoste le 13 mars, l'entretien pourra se dérouler sur la plateforme "Zoom" le jour même.