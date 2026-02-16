 / ATTUALITÀ POLITICA

ATTUALITÀ POLITICA | 16 febbraio 2026, 13:23

Referendum costituzionale: analisi delle modifiche alla Costituzione

Valle d’Aosta Futura organizza un incontro con l’avvocato Veronica Menegatti per illustrare la riforma della giustizia in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026

Referendum costituzionale: analisi delle modifiche alla Costituzione

In vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma costituzionale della giustizia, Valle d’Aosta Futura organizza sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20.30, un incontro presso la sala della Biblioteca comunale Ida Désandré, in viale Europa 5 ad Aosta, con l’avvocato Veronica Menegatti.

Nel corso della serata, la relatrice, con un linguaggio semplice e comprensibile, illustrerà gli articoli della Costituzione che la riforma prevede di modificare, esponendo le motivazioni del “Sì” e quelle del “No”.

Il movimento politico Valle d’Aosta Futura sottolinea la propria responsabilità nel creare uno spazio di conoscenza e confronto informato su uno dei nodi cruciali del rapporto tra Stato, magistratura e cittadini.

L’obiettivo dell’incontro è porre al centro i contenuti della riforma, evitando letture ideologiche e slogan, per consentire ai cittadini di esercitare una valutazione critica e una partecipazione consapevole su una modifica strutturale e sostanziale di enorme rilevanza, che incide direttamente sull’assetto costituzionale dello Stato, sul funzionamento del sistema giudiziario e sull’equilibrio dei poteri.

red

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore