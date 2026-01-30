Attribution du treizième siège au Conseil régional : l’Union Valdôtaine appelle au respect des institutions

L’Union Valdôtaine prend acte de la décision rendue par le Tribunal administratif régional concernant l’attribution du treizième siège au Conseil régional de la Vallée d’Aoste. Tout en respectant les décisions de la magistrature, le Mouvement estime que certains éléments d’interprétation et des questions procédurales importantes méritent des approfondissements ultérieurs.

Le Mouvement réaffirme sa conviction quant à la régularité du travail effectué lors de la vérification des votes contestés et à la légitimité du résultat électoral initial. L’Union Valdôtaine se réserve d’analyser en détail la décision et, le cas échéant, d’introduire un recours devant le Conseil d’État, afin de protéger pleinement le droit des électeurs et de garantir que la représentation au sein du Conseil reflète fidèlement la volonté de la communauté valdôtaine.

En ce moment, l’Union Valdôtaine renouvelle sa solidarité envers la treizième élue, Cristina Machet, qui a fait preuve de sérieux et d’un sens élevé des institutions durant ces mois d’incertitude. La confiance et la correction dont elle a fait preuve constitueront un point de référence pour le parcours qui s’ouvre désormais.

Le Mouvement invite l’ensemble des forces politiques et des institutions à maintenir l’attention sur les enjeux concrets de la Vallée d’Aoste, en évitant que les polémiques et les contentieux ne détournent des énergies et un temps précieux de l’action politique et administrative. L’Union Valdôtaine demeure pleinement engagée à agir avec détermination et responsabilité, dans l’intérêt du territoire et des citoyens qu’elle a l’honneur de représenter.