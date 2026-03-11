 / ATTUALITÀ POLITICA

ATTUALITÀ POLITICA | 11 marzo 2026, 15:00

Referendum e iniziativa popolare: nominata la nuova Commissione regionale

Il Consiglio Valle ha eletto i componenti effettivi e supplenti per la durata dell'attuale legislatura, su designazione della Corte d'Appello di Torino.

Nella seduta di mercoledì 11 marzo 2026, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha proceduto alla nomina della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare. L'organismo resterà in carica per l'intera durata della legislatura, operando sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

I componenti della Commissione

L'Assemblea ha eletto i seguenti esperti per garantire il corretto svolgimento delle procedure democratiche:

  • Componenti effettivi: l'avvocato Carlo Laganà e i professori Enrico Grosso ed Elisabetta Palici Di Suni.
  • Componenti supplenti: l'avvocata Laura Mangosio e i professori Roberto Calvo e Ilenia Massa Pinto.

Funzioni e compiti istituzionali

La Commissione è istituita ai sensi della legge regionale n. 19 del 2003, che disciplina l'iniziativa popolare e le diverse tipologie di referendum (propositivo, abrogativo e consultivo).

Il compito principale dell'organo è quello di pronunciarsi sull'ammissibilità delle richieste di referendum e delle proposte di legge di iniziativa popolare che verranno depositate nel corso della legislatura, garantendo la conformità alle norme vigenti.

red

