Referendum e iniziativa popolare: nominata la nuova Commissione regionale

Nella seduta di mercoledì 11 marzo 2026, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha proceduto alla nomina della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare. L'organismo resterà in carica per l'intera durata della legislatura, operando sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

I componenti della Commissione

L'Assemblea ha eletto i seguenti esperti per garantire il corretto svolgimento delle procedure democratiche:

l'avvocato Carlo Laganà e i professori Enrico Grosso ed Elisabetta Palici Di Suni. Componenti supplenti: l'avvocata Laura Mangosio e i professori Roberto Calvo e Ilenia Massa Pinto.

Funzioni e compiti istituzionali

La Commissione è istituita ai sensi della legge regionale n. 19 del 2003, che disciplina l'iniziativa popolare e le diverse tipologie di referendum (propositivo, abrogativo e consultivo).

Il compito principale dell'organo è quello di pronunciarsi sull'ammissibilità delle richieste di referendum e delle proposte di legge di iniziativa popolare che verranno depositate nel corso della legislatura, garantendo la conformità alle norme vigenti.