La Vallée d’Aoste a célébré aujourd’hui le 80° anniversaire de son Autonomie et fêté les nouveaux Amis et Chevaliers

La cérémonie a été introduite par les voix du Chœur Verrès, qui a interprété le chant Exulte Autonomie, dont le texte est inspiré par un poème de l’écrivaine valdôtaine Teresa Charles mis en musique par Giuseppe Cerrutti, et par la lecture théâtralisée d’un extrait des décrets du Lieutenant du Royaume, dont le 80° anniversaire a été célébré le 7 septembre 2025, mise en scène par Alexine Dayné.

Les représentants des institutions valdôtaines ainsi que le président du Conseil régional du Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud, Roberto Paccher, invité d'honneur de cette année, ont pris la parole pour les allocutions officielles.

Dans son intervention, le président de la Région, Renzo Testolin, a dit : «nous célébrons avec une profonde émotion les 80 ans des décrets du Lieutenant du Royaume, fondement de notre autonomie et de la spécificité valdôtaine. Un patrimoine qui, depuis 1946, guide notre administration et représente un héritage précieux laissé par ceux qui nous ont précédés. Il nous revient de le préserver avec responsabilité, en respectant nos racines et en saisissant les opportunités du présent. Du Statut de 1948 aux normes d’application, jusqu’à la Commission paritaire, nous avons consolidé un dialogue loyal avec l’État. Nos piliers demeurent notre spécificité géographique et linguistique, que nous continuons à valoriser en investissant dans l’éducation, dans nos langues et dans la sauvegarde du territoire. Aujourd’hui nous avons récompensé celles et ceux qui ont contribué à la croissance de la Vallée : à travers leur exemple, nous adressons aux jeunes un message d’appartenance et d’engagement pour l’avenir».

Le président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, a affirmé que «la réforme du Statut spécial ne doit pas être confondue avec une course au résultat. Réformer, c’est définir avec lucidité les priorités: consolider le principe de l'entente préalable avec l’État, préciser les dispositions d’application du Statut et clarifier les compétences pour réduire les incertitudes et les conflits qui freinent l’action publique. La Vallée d’Aoste a changé sur les plans démographique, économique et social, et la force du Statut réside dans sa capacité à rester un instrument vivant, apte à s’adapter et à répondre aux besoins réels. D’ici 2028, il s’agit d’ouvrir un parcours concret d’étude, définissant des règles modernes pour que l’Autonomie ne soit pas seulement un titre mais un choix partagé. Pour réussir, il faut moins d’esprit partisan et davantage d’esprit de communauté, en renforçant le dialogue entre Gouvernement et Conseil régional.»

Pour le président du Conseil permanent des collectivités locales, Alex Micheletto, «l’Autonomie n’est pas seulement un principe juridique, mais un patrimoine vivant, construit avec courage et vision par celles et ceux qui, il y a 80 ans, ont su regarder au-delà de leur temps. À la suite des récentes élections, nous souhaitons aux nouveaux Syndics de pouvoir accomplir leur mandat avec le même enthousiasme, esprit de service et sens des responsabilités que les administrateurs de l’après-guerre. Préserver l’Autonomie c'est aussi la transmettre. C’est pourquoi le Consortium des Collectivités locales de la Vallée d’Aoste a promu, dans le cadre des initiatives du 80e anniversaire, des projets dédiés aux enfants, convaincu que seule la connaissance, accompagnée d’une participation consciente, permettra à l’Autonomie de demeurer une force vivante, capable de guider la Vallée d’Aoste vers de nouveaux défis et de nouvelles opportunités.»

Roberto Paccher, président du Conseil régional du Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud, en remerciant pour l’invitation, a dit: «Comprendere lo stretto legame tra Autonomia e territori di montagna è la chiave per amministrare sempre meglio le nostre due Regioni. L'Autonomia non è un privilegio ma una risposta concreta alle difficoltà strutturali delle nostre comunità perché consente di esercitare forme di autogoverno più vicine ai cittadini, una gestione più efficace delle risorse naturali, come l'acqua o le foreste, e la tutela delle identità culturali e linguistiche. Importante il suo ruolo nel contrasto allo spopolamento: con politiche mirate per il lavoro, il turismo, l’agricoltura e l’innovazione, i territori montani possono diventare luoghi attrattivi in cui vivere e lavorare, soprattutto per le nuove generazioni. Grazie all'Autonomia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige dimostrano come il rispetto delle identità locali possa convivere con l’unità nazionale, contribuendo a una società più giusta e consapevole. Le nostre differenze non sono un limite, ma la prova che l’Autonomia non è uno schema rigido, ma una costruzione giuridica e politica che si adatta ai territori, alle loro comunità, alla loro storia.»

Dans le cadre de la Fête de la Vallée d'Aoste, les décorations régionales de « Ami de la Vallée d'Aoste » et de « Chevalier de l'Autonomie » ont été décernées aux nouveaux récipiendaire

Ami de la Vallée d'Aoste

Stève Gentili, président du Forum francophone des affaires, qui n’a pas pu être présent lors de la cérémonie, a tenu à envoyer un message pour exprimer combien il a été «honoré de recevoir la distinction d’Ami de la Vallée d’Aoste et j'y puises un encouragement fort à poursuivre à vos côtés mon engagement. Je souhaite vous exprimer mon immense regret de ne pas être avec vous aujourd’hui et j’espère que je pourrai vous témoigner mon attachement lors de la prochaine fête de la Vallée d’Aoste.»

Motivation: Stève Gentili incarne, de par son parcours et son engagement, un lien vivant et fécond entre la Vallée d’Aoste et l’espace francophone international. Issu de racines valdôtaines qu’il n’a jamais cessé d’honorer, il a mis son autorité morale, sa vision et sa capacité de direction au service du rayonnement culturel, économique et linguistique de la Région. Son engagement constant en faveur de la francophonie et de la coopération internationale fait de lui un ambassadeur de l’identité valdôtaine attentif et fidèle, un porte-drapeau de cette identité bien au-delà des frontières de la Vallée d’Aoste.

Giorgio Metta, directeur scientifique de l’Institut Italien de Technologie (IIT)

Motivation: La conoscenza è il motore del futuro. In questo solco si colloca l’azione di Giorgio Metta, scienziato di rilievo internazionale che ha saputo mettere ricerca e visione al servizio dei territori. Il suo contributo ha sostenuto in modo concreto lo sviluppo dell’innovazione in Valle d’Aosta, favorendo progetti strategici e l’apertura della Regione ai grandi network scientifici. Un impegno che ha rafforzato il dialogo tra sapere, istituzioni e comunità, promuovendo una crescita fondata su competenza, responsabilità e prospettiva.

Chevalier de l’autonomie

Giuseppe Binel, sculpteur parmi les plus appréciés de l’artisanat valdôtain

Motivation: Le prestige ne s’impose pas, il se construit peu à peu. Et c’est ce que Giuseppe Binel a fait tout au long de son extraordinaire parcours humain et professionnel, qui a été caractérisé par le dévouement, la persévérance et le talent. Avec ses œuvres de grande valeur, cet artiste a mis en lumière la tradition valdôtaine de la sculpture et c’est avec passion qu’il a transmis aux jeunes générations les techniques propres à son métier, tout comme le respect des matériaux et la discipline du travail artisanal. Binel est un artisan qui incarne parfaitement l’âme et l’esprit de sa terre d’origine.

Alessandra Ferraro, directrice de RAI Isoradio et journaliste

Motivation: Amor vincit omnia : un aphorisme qu’Alessandra Ferraro a adopté, elle qui vit l’amour comme une force en mesure de surmonter n’importe quel obstacle. Femme à la foi immense, elle fait transparaître sa passion pour son métier dans son travail et ses écrits, de même que son attention à l’humanité et son attachement à sa terre d’origine. Avec sa voix et son dévouement, elle fait rayonner la Vallée d’Aoste par-delà les frontières, tout en maintenant bien vivant le lien profond qui l’unit à la culture, à l’histoire et aux valeurs valdôtaines.

Leo Garin, restaurateur, fondateur de l’Auberge de la Maison

Motivation: Leo Garin, figure symbolique du tourisme valdôtain, est un parfait exemple de cet entrepreneuriat qui est en mesure de conjuguer résultats, vision à long terme et enracinement profond au territoire. De par son engagement professionnel, il a contribué de manière décisive à l’essor de l’accueil de qualité, tout en valorisant l’identité et la culture valdôtaines et en les transformant en excellences de la montagne. Il a ainsi renforcé l’image de la Vallée d’Aoste en tant que véritable terre d’hospitalité et de tradition.

Giuseppe Petigax, alpiniste aux nombreuses expéditions et guide de haute montagne

Motivation: Giuseppe Petigax incarne l’esprit authentique de la Vallée d’Aoste, où la montagne est une école de vie, de courage, de passion et de discipline. Chaque sommet conquis constitue un témoignage d’excellence, chaque intervention de secours une expression du concept de sécurité, de responsabilité et de dévouement envers ceux qui défient la haute altitude. À travers son engagement et son expérience, Giuseppe Petigax a diffusé à travers le monde les valeurs, l’identité, ainsi que l’âme de sa terre, et ce, tout en pérennisant une tradition qui unit les générations.

L’hymne régional Montagnes Valdôtaines, interprété par le Chœur Verrès selon l’harmonisation de Giuseppe Cerrutti, auquel se sont ajoutées les nombreuses voix des personnes présentes, a marqué la conclusion de l’après-midi avec un sentiment d’émotion et de participation.

