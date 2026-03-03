Giustizia, nasce il Comitato valdostano per il "SÌ": «Una conquista di civiltà per i cittadini»

Il dibattito sulla riforma costituzionale della giustizia entra nel vivo anche in Valle d'Aosta. A poche ore dalla mobilitazione del fronte del "No", si è costituito ufficialmente ad Aosta il Comitato “Valle d’Aosta per il SÌ”. L'obiettivo dichiarato è sostenere la riforma firmata dal Ministro Nordio, promuovendo quella che i promotori definiscono una "corretta informazione" in vista del prossimo appuntamento con le urne.



Il Comitato vede alla presidenza l’Avvocato Corrado Bellora, affiancato da un direttivo di alto profilo tecnico e accademico composto

dagli Avvocati Alberto Jorioz e Nicoletta Spelgatti, e dal Professor Alessandro Stanchi, docente di scienze economiche e politiche presso

l’Università della Valle d’Aosta.



L’obiettivo primario del Comitato è ristabilire la verità tecnica della riforma, contrastando le narrazioni distorte diffuse negli ultimi mesi. “Dobbiamo fare chiarezza di fronte a vere e proprie falsità”, dichiara il Presidente Corrado Bellora. “Si è detto che la magistratura verrebbe sottoposta al controllo della politica, ma la realtà è l’esatto contrario: questa riforma punta a escludere la politica dalla magistratura, abbattendo finalmente il potere delle correnti interne.” Il sorteggio: fine della lottizzazione



Il cuore della proposta risiede nel nuovo sistema di selezione per il Consiglio Superiore della Magistratura. Secondo il Comitato, il

passaggio dal criterio della spartizione politica al sorteggio è la chiave per l’indipendenza.

“Con il sorteggio, eliminiamo il controllo della politica sul CSM,” spiega Bellora. “La qualità resta altissima: il sorteggio avviene tra magistrati, soggetti già qualificati a decidere della libertà e dei beni dei cittadini. Se sono idonei a giudicare noi, lo sono certamente anche per decidere sulle carriere dei colleghi. La Giustizia torna finalmente a essere una ‘dea bendata’: la scelta dei componenti diventa casuale e libera da ogni condizionamento.”



Un altro pilastro fondamentale difeso dal Comitato è la creazione di due CSM distinti - uno per i giudici e uno per i Pubblici Ministeri. Una

modifica che il Comitato definisce come una garanzia essenziale per l'imparzialità.

“Se un giudice deve decidere su una richiesta di arresto sapendo che la sua carriera dipende da un organo di cui fa parte la corrente del PM

che ha avanzato quella richiesta, la sua serenità è compromessa,” sottolinea il Presidente del Comitato. “Con due organi separati, il cittadino ha la certezza che sulla sua libertà deciderà un giudice non condizionabile da fattori esterni al processo.”



Il Comitato Valle d’Aosta per il SÌ ribadisce che non si tratta di un attacco all'ordine giudiziario, ma di un atto di tutela per la società civile. “Questa riforma è una straordinaria conquista di civiltà,” conclude Bellora. “Votare SÌ significa garantire che la libertà personale sia limitata solo in caso di reale necessità. Non è una riforma contro la magistratura, è una riforma a favore dei cittadini.”

