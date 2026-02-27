Lotta alle mafie, il Consiglio Valle accelera: pronta la riforma dell'Osservatorio sulla legalità

Rafforzare la "sentinella" regionale contro la criminalità organizzata per passare da una fase puramente descrittiva a una operativa. È questo l'obiettivo della proposta di legge depositata mercoledì 25 febbraio dal Presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi, e dai componenti dell’Ufficio di Presidenza (Petey, Lattanzi, Viérin e Bellora).



Il testo di legge, composto da otto articoli, prevede l’integrazione della composizione dell’Osservatorio con gli Assessori competenti in

materia di istruzione e politiche sociali, per valorizzare il ruolo dell’educazione alla legalità e l’attenzione alle fragilità sociali. Vengono inoltre razionalizzate e aggiornate le funzioni, con un esplicito riferimento a fenomeni quali lavoro irregolare, corruzione, usura, estorsione e riciclaggio. È introdotto un programma annuale delle attività e viene rafforzato il raccordo con la Commissione consiliare competente e con gli organismi di coordinamento istituzionale, in collegamento con la Commissione parlamentare antimafia. La proposta prevede il rinnovo dell’Osservatorio a inizio legislatura per garantirne la coerenza con il ciclo istituzionale e supera il precedente comitato tecnico, stabilendo la possibilità di attivare consulenze specialistiche mirate; consente inoltre la stipula di protocolli con l’Università della Valle d’Aosta e altri enti di ricerca. È infine previsto uno stanziamento annuo di 30 mila euro a decorrere dal 2026 per sostenere attività formative, iniziative di sensibilizzazione e supporti tecnico-scientifici.



«_Le relazioni dell'Osservatorio sul biennio più recente mostrano un consolidamento delle attività di sensibilizzazione, formazione e

prevenzione, con attenzione all’educazione alla legalità e alla gestione dei rischi economici e sociali_ - dichiarano i Consiglieri firmatari -. _In questo contesto, la proposta di legge interviene per rafforzare l’Osservatorio come strumento stabile di supporto al sistema regionale di prevenzione e promozione della legalità, rafforzandone rappresentatività, programmazione e capacità operativa.

L’obiettivo è passare da un’impostazione prevalentemente descrittiva a un modello capace di produrre analisi, sostenere la programmazione, diffondere buone pratiche e contribuire alla crescita di una cultura della legalità con ricadute concrete sui comportamenti amministrativi e civici, nel pieno rispetto delle competenze e delle prerogative istituzionali._»



«_La sottoscrizione della proposta di legge da parte di tutto l’Ufficio di Presidenza testimonia il forte impegno condiviso sul tema_ - aggiungono -_. L’unità di intenti riflette la volontà di garantire continuità, efficacia e trasparenza nelle azioni dell’Osservatorio, valorizzando il ruolo di educazione civica, prevenzione sociale e collaborazione tra istituzioni e territorio._»