Azzurri in vetta tra politica e neve: Saint-Vincent ospita il confronto, finale sugli sci a Cervinia

La montagna come luogo di confronto politico, ma anche come simbolo identitario e terreno di relazione tra istituzioni e territori. È con questo spirito che prende il via in Valle d’Aosta l’iniziativa nazionale “Azzurri in vetta”, promossa dai gruppi parlamentari di Forza Italia al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Parlamento europeo.

L’appuntamento, articolato tra Saint-Vincent e Breuil-Cervinia, si sviluppa lungo tre giornate e punta a mettere al centro le politiche dedicate alla montagna, tema che negli ultimi anni è tornato al centro del dibattito nazionale tra spopolamento delle aree alpine, turismo, infrastrutture e sostenibilità.

Il programma ha però subito una modifica importante. L’evoluzione della crisi in Medio Oriente ha infatti costretto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a rinunciare alla presenza fisica. Il leader azzurro – come spiegato in una nota – non parteciperà agli eventi di partito ma si collegherà da remoto, mantenendo comunque un intervento politico all’interno dei lavori.

Il cuore dell’iniziativa si svolge oggi e domani, 7 e 8 marzo, al Centro congressi comunale di Saint-Vincent, dove dalle 16 si susseguiranno panel di confronto dedicati ai temi della montagna. Al tavolo siederanno ministri, europarlamentari, parlamentari italiani, amministratori locali e rappresentanti del mondo economico e associativo delle aree alpine.

L’obiettivo dichiarato è costruire una piattaforma di discussione che metta insieme politiche nazionali ed europee. Turismo, gestione del territorio, economia delle aree interne, politiche giovanili e opportunità offerte dai fondi europei sono tra i temi destinati a emergere nel confronto tra esponenti politici e operatori del settore.

Non è casuale che la scelta sia caduta sulla Valle d’Aosta, territorio che più di altri incarna la dimensione della montagna come spazio abitato e non soltanto come destinazione turistica. Qui il tema della governance delle aree alpine si intreccia inevitabilmente con quello dell’autonomia regionale e con le politiche di sviluppo delle comunità locali.

Dopo le due giornate di dibattito politico, l’iniziativa si sposterà domenica 9 marzo a Breuil-Cervinia, dove la politica lascerà spazio allo sport. Sulla pista Rocce Bianche è infatti in programma la prima edizione del trofeo di sci alpino “Azzurri in vetta”, un momento più informale pensato per concludere l’evento in un clima conviviale tra amministratori, parlamentari e ospiti.

Una formula che unisce discussione politica e simboli del territorio: prima il confronto nelle sale del centro congressi, poi la montagna vissuta direttamente sugli sci. Un modo per ribadire, almeno nelle intenzioni degli organizzatori, che parlare di politiche per le terre alte significa anche conoscere da vicino il contesto che si vuole governare.