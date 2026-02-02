Trois prix de thèse pour faire vivre la mémoire et l’histoire

Dans le cadre de la Convention qui lie l’Université de la Vallée d’Aoste – Université de la Vallée d’Aoste et la Ville d’Aoste, un appel à candidatures a été publié pour l’attribution de trois prix de thèse, d’une valeur de deux mille euros chacun. Les prix sont destinés à récompenser des travaux universitaires portant sur les thèmes de la Journée de la Mémoire et du Jour du Souvenir, deux rendez-vous fondamentaux du calendrier civil et institutionnel.

Le concours s’adresse aux étudiantes et aux étudiants inscrits aux cursus de licence et de master de l’Université de la Vallée d’Aoste, ayant obtenu leur diplôme lors des sessions de l’année académique 2024/2025. Les thèses devront aborder, avec rigueur scientifique et sens critique, des questions liées à la mémoire de la Shoah, aux persécutions, aux déportations, ainsi qu’aux événements historiques commémorés lors du Jour du Souvenir.

Les candidatures devront être déposées au plus tard le 30 avril 2026 à 12 heures, exclusivement par voie électronique, sur le site institutionnel de l’Université, à l’adresse

👉 www.univda.it, dans la section Services / Droit aux études et taxes / Bourses d’études et prix de thèse.

L’évaluation des dossiers sera confiée à une Commission examinatrice, qui prendra en compte la qualité scientifique de la thèse, la cohérence avec les thèmes proposés ainsi que le parcours universitaire de la candidate ou du candidat. L’objectif est de valoriser des travaux capables de conjuguer approfondissement académique et contribution à la réflexion collective sur la mémoire historique.

Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter le Bureau du Droit aux études et le Secrétariat des étudiants à l’adresse électronique suivante :

📧 diritto-studio@univda.it

Le texte intégral de l’appel à candidatures est disponible en ligne :

🔗 Bando per l’attribuzione del premio di laurea

À travers cette initiative, l’Université et la Ville d’Aoste réaffirment l’importance de la recherche universitaire comme outil de transmission de la mémoire et comme espace de construction d’une conscience historique partagée, particulièrement auprès des jeunes générations.