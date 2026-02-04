Le Département des sciences économiques et politiques de l’Université de la Vallée d’Aoste organise le colloque « Travail, autonomies et minorités linguistiques : les spécificités de l’ordonnancement valdôtain », prévu le 20 février 2026 à 14h00 au pôle universitaire de Via Monte Vodice à Aoste. La participation est gratuite, sur inscription avant le 16 février 2026 via le formulaire en ligne disponible sur le site www.univda.it.

L’événement permettra d’approfondir et de discuter les principales questions en droit du travail dans les territoires dotés d’un régime d’autonomie spéciale et marqués par la présence de minorités linguistiques. Une attention particulière sera portée à la réalité de la Vallée d’Aoste, dont la configuration ordonnancementale spécifique soulève des enjeux importants tant sur le plan public que privé. Grâce à une approche juridique interdisciplinaire, le colloque entend offrir des clés de lecture et des outils pratiques pour faciliter le dialogue entre parties sociales, professionnels, institutions et citoyens.

Le colloque sera également l’occasion de présenter l’ouvrage « Travail et profils linguistiques. Alloglossie, relation individuelle et syndicat dans l’ordonnancement multiniveau » de Mirko Altimari (Giappichelli, 2025).

Parmi les intervenants : Roberto Louvin (Université de Trieste), Vincenzo Ferrante (Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan), Mirko Altimari (Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan). La modération sera assurée par Daniele Chapellu (Université de la Vallée d’Aoste – Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan). Un débat suivra, impliquant des représentants des parties sociales, des professions et des institutions.

L’événement est accrédité :

par l’Ordre des Avocats d’Aoste, avec 3 crédits de formation continue en droit du travail pour la participation complète en présentiel,

par l’Ordre des Conseillers du Travail, avec 3 crédits de formation continue pour la participation complète en présentiel.