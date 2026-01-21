Défense des langues de montagne et solidarité avec Nicol Delago

Plus d’un siècle et demi après les premiers débats sur la diversité linguistique en Europe, il est inquiétant de constater que des demandes de « loyauté monolingue » réapparaissent encore aujourd’hui. Nicol Delago, victime d’attaques sur les réseaux sociaux simplement parce qu’elle parle le ladin, en fait l’amère expérience.

« Attaquer quelqu’un pour sa langue maternelle, c’est ignorer l’histoire et le rôle des institutions, mais aussi sous-estimer la valeur constitutionnelle des minorités linguistiques », déclare l’Union Valdôtaine dans un communiqué.

Les Ladins, tout comme les Valdôtains, « sont et resteront fiers de la langue qu’ils considèrent comme leur héritage vivant », poursuit le texte. « Cette langue n’est pas un signe de fermeture, mais un élément fondamental d’identité, de cohésion et de richesse culturelle ».

L’Union Valdôtaine souligne que « ceux qui ne vivent pas dans nos montagnes peuvent avoir du mal à saisir ces particularités », mais insiste : « elles méritent respect et protection, pas simplifications ni stigmatisations ».

En conclusion, le parti réaffirme sa solidarité pleine et entière à Nicol Delago et rappelle que « nos montagnes racontent qui nous sommes, notre histoire et nos communautés. Elles parlent de nous. Elles parlent nos langues. »