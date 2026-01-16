Le Dieu du carnage, un miroir cruel de nos certitudes bourgeoises

Dans le cadre de la Saison Culturelle Spectacle 2025/2026, le Théâtre Splendor d’Aoste accueille vendredi 23 janvier 2026 à 20h30 Le Dieu du carnage de Yasmina Reza, l’une des œuvres les plus emblématiques du théâtre contemporain européen. Écrite en 2006, la pièce est présentée dans une nouvelle production du Teatro Nazionale di Genova, mise en scène par Antonio Zavatteri, et proposée par l’Assessorat régional de l’Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires.

Tout commence dans un salon bourgeois parisien, espace feutré et rassurant où deux couples de parents se retrouvent pour régler « civillement » une altercation entre leurs fils respectifs, âgés de onze ans. Les mots sont polis, les gestes mesurés, les intentions affichées raisonnables. Mais très vite, derrière la façade du dialogue et de la bonne volonté, les tensions s’exacerbent et les masques tombent.

Yasmina Reza construit une mécanique théâtrale d’une redoutable efficacité, où la satire sociale se mêle à une compassion amère. Les personnages se débattent avec leurs frustrations, leurs peurs et leurs rancœurs, laissant apparaître une violence latente qui finit par envahir la scène. Peu à peu, le véritable protagoniste se révèle : ce « dieu du carnage » qui sommeille sous les conventions et gouverne les rapports humains dès que les règles du vivre-ensemble vacillent.

La mise en scène d’Antonio Zavatteri met l’accent sur le jeu des acteurs et sur le rythme implacable du texte. Le spectacle s’appuie sur un quatuor d’interprètes issus de la Scuola del Teatro Nazionale di Genova, dont la précision et la cohésion renforcent la force corrosive de la pièce, sans artifices superflus.

Près de vingt ans après sa création, Le Dieu du carnage n’a rien perdu de son actualité. La pièce amuse, dérange et parfois irrite, en renvoyant au spectateur une image peu flatteuse mais profondément humaine de lui-même. C’est cette capacité à faire rire tout en mettant mal à l’aise qui explique le succès durable de l’œuvre sur les scènes du monde entier.

Le spectacle est inclus dans les abonnements TUTTOTEATRO et SIPARIO. Les billets sont actuellement épuisés ; toutefois, les places non occupées avant 20h30 seront remises en vente à partir de cette heure. La Saison Culturelle 2025/2026 est réalisée par l’Assessorat régional avec le soutien de la Fondation CRT Cassa di Risparmio di Torino.