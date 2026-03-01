Le français valdôtain au prisme de la sociolinguistique internationale

Mercredi 4 mars à 20h30, à la Salle BCC d’Aoste, l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste, en collaboration avec l’Ordre des Journalistes de la Vallée d’Aoste, propose la conférence « Le français valdôtain en contact et en contexte(s) », dans le cadre des Journées de la Francophonie 2026.



L’invitée de la soirée sera Kamilla Kurbanova-Ilyutko, docteure ès lettres et maîtresse de conférences au Département de linguistique

française de l’Université d’État de Moscou Lomonossov, spécialiste du français valdôtain qu’elle étudie depuis plus de dix ans. La rencontre sera modérée par l’historien et journaliste Joseph Rivolin.



La conférence offre un regard approfondi sur la situation linguistique particulière de la Vallée d’Aoste, marquée par le bi- et le plurilinguisme, et sur la place du français dans son interaction avec l’italien et le francoprovençal. À partir d’enquêtes de terrain, de questionnaires et d’enregistrements audio et vidéo, la recherche met en évidence les spécificités du français valdôtain parlé, ainsi que des phénomènes d’alternance codique et de régionalismes linguistiques.



Une partie de l’intervention sera consacrée à la distinction entre français valdôtain oral et écrit, fondée sur l’analyse de textes littéraires et juridiques d’expression française. Malgré un cadre normatif plus strict, la langue écrite révèle elle aussi des traits régionaux qui témoignent de la vitalité et de l’évolution de cette variété du français.



Inscrite dans le programme des Journées de la Francophonie 2026, cette conférence constitue un temps fort de réflexion sur la valeur

culturelle, identitaire et scientifique du français en Vallée d’Aoste, éclairée par une perspective de recherche internationale.



La participation à l’événement donne droit à la reconnaissance de crédits de formation professionnelle auprès de l’Ordre des Journalistes.