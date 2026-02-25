 / NOUVELLES EN FRANCAIS

NOUVELLES EN FRANCAIS | 25 febbraio 2026, 09:58

45e Printemps Théâtral : le rendez-vous du théâtre populaire valdôtain est de retour

Du 7 mars au 16 mai 2026, le Théâtre Splendor d’Aoste accueillera la 45e édition du Printemps Théâtral, organisé par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro. Huit soirées, quinze compagnies et une célébration vivante du francoprovençal, entre tradition, humour et musique

La Tor de Babel - Comuni misti - al Printemps Théatral 2025

La 45e édition du Printemps Théâtral, rendez-vous printanier du théâtre populaire en francoprovençal, organisé par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) avec le soutien de la Région Autonome Vallée d’Aoste, dans le cadre de la Saison Culturelle 2025-2026, débutera le samedi 7 mars 2026 à 21h au Théâtre Splendor d’Aoste.

Au fil de huit soirées programmées jusqu’au 16 mai, quinze compagnies valdôtaines monteront sur scène pour proposer des pièces placées sous le signe de l’humour, de la tradition et de l’identité linguistique. Entre un spectacle et l’autre, chaque soirée sera animée par des musiciens, pour offrir au public une véritable fête du théâtre populaire.

Les billets sont fixés à 10 euros par personne et à 2 euros pour les jeunes de moins de 14 ans (sur présentation d’une pièce d’identité) ainsi que pour tous les membres de la FVTP. Il est également possible de souscrire un abonnement pour 4 ou 8 soirées, avec une réduction de 20 %, en écrivant à federachonvtp@gmail.com.

Les billets seront disponibles le soir même de chaque spectacle au guichet du Théâtre Splendor (rue Boniface Festaz, 82 – tél. 0165 235410) à partir de 20h. Dès la semaine prochaine, ils pourront également être achetés en ligne sur le site webtic.it (section Vallée d’Aoste – Saison Culturelle), avec une prévente ouverte jusqu’à minuit la veille de chaque représentation. Les places des spectateurs ne se présentant pas au théâtre avant 21h seront remises en vente.

« Je suis heureux de présenter la 45e édition du Printemps Théâtral et je me réjouis du retour sur scène des compagnies La Cabala d’Ayas et La Betize d’Aymavilles après quelques années d’absence – déclare Yro Porliod, président de la FVTP. Merci à toutes les compagnies, à la Région Autonome Vallée d’Aoste pour son soutien constant, à la Commune de Châtillon où se trouve notre siège, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette nouvelle édition printanière. Nous espérons attirer un public nombreux, comme l’an dernier… et pourquoi pas encore plus ! »

Calendrier

45e Printemps Théâtral

7 mars – 16 mai 2026

Date

Commune

Compagnie

Titre de la pièce

7 mars (samedi)

Communes mixtes

La Tor de Babel

Eun po eun devàn, eun po eun dérì

14 mars (samedi)

Arnad

La Compagnì dou Beufet

Piot ou véhtì, toujour falì!

14 mars (samedi)

Cogne

Lou Tracachemèn

Fa trouvé na soluchón!

21 mars (samedi)

Valgrisenche

Le Gantaléi

Su é ba pe lo Col-dou-Mon

21 mars (samedi)

Ayas

La Cabala

La chanse l’à li galésón rouza

4 avril (samedi)

Pollein

Le Beurt é Boun

Le ten soun tchandjà!

4 avril (samedi)

Nus

Lé-z-amì dou patoué

L’è tot én boun trimadzo…!

25 avril (samedi)

Saint-Nicolas

Le Redzetón de l'Abé

Vermondo é sa Spéanse

25 avril (samedi)

Saint-Christophe

Le Badeun de Chouélèi

Lo fiolet baille a la tita

2 mai (samedi)

Verrayes

Lo tren

Tradechón, Solidarité, Amitché éntre No-z-otre

2 mai (samedi)

Valtournenche

Lé Béguiò

La sénan-a blantse

9 mai (samedi)

Bionaz

Le Pégno Squiapeun

L’écoula

9 mai (samedi)

Aymavilles

La Betize

Ieui l’è fenia la flama di djouà d’ivir

16 mai (samedi)

Bionaz

Le Squiapeun

Éidjé le couscrì + Que counte… Pe eunna counta

16 mai (samedi)

Brusson

Le Falabrac

Quinta fin l’a feut Mery?

pi/naca

